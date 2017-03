Tribunais.- Fiscalía pide 12 anos de prisión para unha parella acusada de abusos sexuais continuados ás súas fillas meno

A Fiscalía pide penas que suman 12 anos de prisión para un home e unha muller, que serán xulgados este martes na sección quinta da Audiencia Provincial, con sede en Vigo, acusados de abusos sexuais continuados ás súas dúas fillas menores.

Segundo o escrito de acusación pública, os abusos producíronse entre 2008 e 2011 no domicilio familiar situado no partido xudicial de Redondela (Pontevedra), tanto cando o pai convivía coa familia, como despois, durante o réxime de visitas tras o divorcio da parella.

A Fiscalía sostén que, mentres que o pai metíase en cama coas nenas, realizáballes tocamentos e fregaba o seu corpo co delas, a nai coñecía e consentía a situación. Mesmo "facilitaba os feitos ausentándose durante longas tempadas do domicilio familiar, deixando ás fillas a soas co pai, e consentindo que as menores durmisen con el na mesma cama".

A Xunta declarou, en abril de 2012, o desamparo das nenas e, posteriormente, declaráronse medidas cautelares de índole penal que prohiben aos acusados aproximarse ou comunicarse coas súas fillas.

SOLICITUDE DE CONDENA

Por estes feitos, o ministerio público considera a ambos os proxenitores autores de dous delitos de abusos sexuais continuados, "sobre vítimas especialmente vulnerables por razón da súa idade, e valéndose dunha relación de parentesco".

Así, reclama que sexan condenados a seis anos de cárcere cada un, que se lles prive da patria potestade sobre as menores e inhabilíteselles para exercer o dereito a esa patria potestade durante 6 anos. Tamén solicita que se lles prohiba achegarse ou comunicarse coas nenas por un período superior en 10 anos á pena de prisión que se lles impoña, e que as indemnicen en 8.000 euros a cada unha.