Feijóo preside este sábado unha xunta directiva de balance no PPdeG tras os cen primeiros días do seu terceiro mandato

Os populares galegos celebrarán este sábado unha xunta directiva que presidirá Alberto Núñez Feijóo e que terá un marcado carácter de balance en clave de partido despois de que se cumpriron os cen primeiros días do terceiro mandato do dirixente de Vos Peares na Xunta.

Os populares reuniranse nun hotel compostelán ás 11,15 horas. Feijóo xa fixo balance co seu goberno recentemente e aproveitou a presenza das súas conselleiros e altos cargos para facer un chamamento a non confiarse e a seguir traballando para responder á "confianza" recibida nas urnas.

Tras a xunta directiva, Feijóo participará en clausúraa do congreso local do PP do Grove (Pontevedra).

Pola súa banda, o secretario xeral do PPdeG, Miguel Tellado, que tamén intervirá no acto de balance, do mesmo xeito que os presidentes provinciais, participará pola tarde en Vigo en clausúraa do encontro entre Novas Xeracións de Galicia e as mocidades do PSD de Portugal, que se celebrará en Vigo.