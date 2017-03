Unha persoa é liberada tras envorcar o vehículo no que viaxaba en Carnota (A Coruña)

Unha persoa resultou ferida na noite deste sábado ao envorcar o vehículo no que viaxaba en Carnota (A Coruña). A vítima tivo que ser liberada tras quedar atrapada no interior do coche, segundo informa o 112.

Foi trasladada polo 061 ao centro hospitalario de referencia. O accidente tivo lugar na AC-550, ao seu paso polo lugar de Ou Pindo. O 112 Galicia recibiu a alerta do sinistro por parte dun particular ás 01,00 horas.

O 112 avisou ao 061, á Garda Civil de Tráfico e ao servizo de mantemento da estrada. Informou, tamén, aos efectivos do GES de Muros e aos Bombeiros de Cee, que se achegaron con equipos de excarceración. Tras liberar á vítima, retiraron o vehículo, que invadía os dous carrís da calzada. Despois, levaron a cabo unha limpeza na vía.