A nebulosidade irá aumentando este sábado de oeste a leste e choverá en Galicia, Cantábrico e norte de Navarra

A nebulosidade irá aumentado este sábado de oeste a leste, de forma gradual, e espéranse precipitacións no norte de Galicia que despois se estenderán ao Cantábrico e ao norte de Navarra, aínda que serán máis dispersas e débiles canto máis ao leste e non se descartan no resto de Galicia, norte de Castela e León e alto Ebro, segundo a Axencia Estatal de Meteoroloxía (AEMET).

Paraugas, choiva, Xente, Persoas, mal tempo | Fonte: Europa Press

Respecto ao resto da Península, o AEMET prognosticou que predominarán os ceos pouco nubrados e con algúns, con algúns intervalos de nubes medias e altas na Península.

Tamén se esperan calimas en Canarias, especialmente na primeira metade do día e hai probabilidade de néboas ou nubes baixas matinais no litoral mediterráneo.

As temperaturas diúrnas baixarán na metade oeste peninsular e o descenso será máis acusado en Galicia. No resto haberá poucos cambios térmicos.

Finalmente, os ventos soprarán frouxos en xeral e predominará o compoñente leste en Canarias, o compoñente oeste na Península e chegarán desde o sur en Baleares.