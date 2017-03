A Costa da Morte demostra o seu compromiso con Ferroatlántica

Unhas 7.000 persoas participaron segundo a CIG na manifestación que percorreu este venres as rúas de Cee contra a segregación e vendas de empresas que pretende realizar Grupo Villar Mir. Que Pasa na Costa (QPC), diario dixital da Costa da Morte, fala tamén de éxito da mobilización, pero reduce a cifra de manifestantes a uns 5.000.

Villar Mir | Fonte: Sindicato Unitario

En todo caso, unhas cifras moi poucas veces vistas en Cee e que proban a importancia que Ferroatlántica e outras industrias do grupo teñen para o futuro económico da Costa da Morte. A xornada de folga tamén tivo un seguimento masivo, con paros superiores ao 95% segundo ao sindicato, “masivos” en palabras da CIG.

A protesta comezou sobre 19:30 horas na fábrica de Brens e andou até diante do Concello de Cee. O xornalista Fran Hermida puxo voz ao manifesto do cadro de persoal.

No eido político, QPC salienta que a manifestación contou cun gran respaldo. “Non faltaron representantes de todos os Concellos da zona, mesmo a voceira do PP ceense, apoiando a mobilización. Tamén houbo representación nacional dos 3 partidos da oposición, pois acodiron á cita a deputada do BNG, Ana Pontón; a do PSdG, Loli Toja; e o de En Marea, Pancho Casal”, explica o xornal local.

Os operarios reclaman á Xunta que peche a porta a calquera segregación das diferentes partes do grupo industrial na comarca, segregación que facilitaría a venda xa pactada con outro grupo. “Non actuar así faría que a Xunta, ademais de cómplice con Villar Mir, incorrese no delito de prevaricación” advirten dende a CIG antes de deixar claro que "iremos até as últimas consecuencias". Na marcha houbo concelleiros locais do PPdeG, pero non representación a nivel galego.

Manifestación contra a segregación de Ferroatlántica | Fonte: CIG