Detido en Cambados (Pontevedra) un veciño de Ames reclamado pola Audiencia Nacional

A Garda Civil detivo en Cambados a un veciño de Ames (A Coruña) sobre o que recaían varias requisitorias xudiciais, entre elas unha orde de detención e ingreso en prisión ditada pola Audiencia Nacional no ano 2014.

Os feitos que deron lugar a esta detención sucederon a tarde do pasado xoves cando unha patrulla de seguridade cidadá do posto principal da Garda Civil de Sanxenxo localizou un vehículo ocupado por catro persoas estacionado nunha céntrica rúa da localidade.

Cando a patrulla do posto de Sanxenxo puido comprobar visualmente e a distancia a identidade do condutor, do que xa coñecían as requisitorias xudiciais que tiña pendente, o vehículo emprendeu a marcha e fíxoselle un discreto seguimento ata Cambados, onde foi interceptado co apoio doutra patrulla do posto desta localidade.

Ao ser identificados os ocupantes, o condutor do vehículo, que resultou ser A.F.R., de 48 anos, veciño de Ames (A Coruña), presentou o Documento Nacional de Identidade e o permiso de condución falsificados; ambos a nome doutra persoa, con domicilio en Sanxenxo, e coa súa propia fotografía.

Esta persoa, que ademais foi sorprendida cando conducía tendo retirado o permiso de conducir por perda de puntos, figuraba con dúas ordes xudiciais de procura e detención para o seu ingreso en prisión: unha delas dimanante da Audiencia Nacional, por un delito de tráfico de drogas e outra do Xulgado do Penal número 1 de Mérida (Badaxoz) por conducir co permiso non vixente por perda total de puntos.

HISTORIAL DELITUOSO

O historial delituoso desta persoa reflíctese noutro cinco requisitorias máis que tiña pendentes, dimanantes doutros tantos xulgados das provincias da Coruña, Ourense e Badaxoz, que interesan a súa procura, detención e presentación: dous delas por estafa e as outras tres por conducir sen permiso ou telo retirado cautelar ou definitivamente.

Unha vez identificados os demais ocupantes, todos eles veciños de Sanxenxo, procedeuse á detención do condutor ao que, ademais, acusóuselle da comisión dos delitos de falsificación de documentos, usurpación de estado civil e contra a seguridade viaria.

O detido foi posto a disposición do Xulgado de Instrución de garda de Cambados, que decretou o seu ingreso no centro penal da Lama.

O pasado ano, as patrullas de seguridade cidadá dos distintos postos da Garda Civil da provincia de Pontevedra procederon á localización e detención dun total de 177 persoas que estaban reclamadas por distintas autoridades xudiciais.