Toxo anuncia que non se presentará á reelección á fronte de CC.OO.

O secretario xeral de CC.OO., o ferrolán Ignacio Fernández Toxo, anunciou que non se presentará á reelección no XI Congreso Confederal que o sindicato celebrará a finais do mes de xuño.

Ignacio Fernández Toxo na homenaxe aos avogados de Atocha | Fonte: Europa Press

Toxo comunicou a súa decisión no Consello Confederal do sindicato, convocado este sábado en sesión extraordinaria na sede de CC.OO.-Madrid, informaron fontes presentes no consello.

Toxo ten previsto ofrecer unha rolda de prensa ás 13,00 horas para explicar a súa decisión de non optar a un terceiro mandato extraordinario.

Nacido en Ferrol en 1952, Toxo foi elixido por primeira vez secretario xeral de CC.OO. en decembro de 2008, cando lle arrebatou o cargo ao entón dirixente do sindicato, José María Fidalgo, por só 28 votos de diferenza.

En febreiro de 2013 foi reelixido para un segundo mandato co apoio do 85,6% dos delegados asistentes ao Congreso despois de conseguir integrar ás distintas correntes que existían no sindicato.

Neste últimos catro anos, o sindicato, con Toxo á fronte, adelgazou a súa estrutura, coa fusión de distintas federacións sectoriais, e afrontou o escándalo dos cartóns 'black' de Caixa Madrid, no que se viron implicados seis dos seus membros, e foi testemuña do fin do bipartidismo.