Arde un galpón en Catoira (Pontevedra)

Un incendio rexistrouse este sábado nun galpón de Catoira e como consecuencia do lume calcinouse unha neveira, dous armarios e unha incubadora de pitos, segundo informa o 112.

Os feitos tiveron lugar na parroquia de Dimo, no lugar da Menda. O 112 recibiu a alerta do incendio por parte dun particular ás 09,40 horas.

Avisou aos bombeiros de Vilagarcía, aos efectivos do GES de Valga e aos membros de Protección Civil de Catoira, que se desprazaron ata o punto.

Tamén informou o suceso á Garda Civil. Tras sufocar o lume, os servizos de emerxencias refrescaron a zona.