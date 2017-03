Toxo propón a Unai Sordo como candidato á secretaría xeral de CC.OO.

O secretario xeral de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, propuxo ao secretario xeral de CC.OO. Euskadi, Unai Sordo, como "o mellor candidato" para liderar o sindicato, posto que cre que é a mellor opción "para pilotar o novo tempo sindical".

Toxo non se presentará á reelección á fronte de CC.OO. | Fonte: Europa Press

Toxo fixo esta proposta ao Consello Confederal de CC.OO., reunido en sesión extraordinaria, tras anunciar a súa decisión de non continuar á fronte do sindicato durante un terceiro mandato. A proposta de Toxo foi apoiada de forma case unánime ao ser aprobada por 117 votos a favor e 6 abstencións, que procedían dunha parte do sector crítico.

No entanto, Toxo lembrou en rolda de prensa que aínda quedan tres meses antes da celebración do XI Consello Confederal e que isto non quere dicir que non se poidan presentar máis candidaturas. En CC.OO. basta un 10% das firmas dos delegados para presentar candidaturas á secretaría xeral ou á comisión executiva.

"Unai é unha persoa que eu propuxen, porque é o vehículo e a proposta da inmensa maioría das organizacións do sindicato que crían que é a persoa que reúne as mellores condicións", subliñou Toxo.

En concreto, Toxo afirmou que Sordo, que é vinte anos menor que el, é unha persoa "coñecida" dentro da organización pola súa participación en todos os procesos de debate e reflexión do sindicato e sinalou que ten un "enorme" valor político para a organización que o conxunto decidise que este é o candidato do Consello.

Toxo, apuntou que a decisión de non presentarse á reelección no XI Congreso Confederal é "unha decisión persoal, pero non por razóns persoais".

En concreto, afirmou que a decisión ten que ver coa súa idea e forma de entender o sindicato, polo proceso profundo de transformación que este viviu e pola necesidade de dar continuidade a políticas de reformas dentro da organización e para a relación do sindicato cos traballadores e a sociedade.

Para Toxo, o cambio do sindicato debía iniciarse por "o cambio na secretaría xeral". "CC.OO. é unha organización que operou nestes anos nun contexto difícil, duro e de cambio moi marcado polas políticas que se aplicaron a partir do inicio crise e que conta con secuelas moi presentes", engadiu.

Nesta liña, o líder sindical agregou que tras o cambio que viviu a sociedade, a economía, a política ou as institucións, tamén era hora de realizar un cambio no sindicato.

Con todo, Toxo está seguro de que podería optar a un terceiro mandato, xa que sentía con forzas e suxeríronllo a totalidade das organizacións a través dos seus secretarios xerais nos últimos meses, pero afirmou que é consciente da súa idade e de que acabase o terceiro mandato con 68 anos. "Creo que os tempos esixen dirixentes doutra idade", asentiu.

A pesar de que o balance do seu mandato farao en XI Consello Confederal de CC.OO., Toxo afirmou estar "moi satisfeito" do grao de cohesión alcanzado no sindicato durante estes case nove anos, a pesar de que cre que este non é un mérito persoal, senón "de equipo".