A ministra de Emprego e Seguridade Social, Fátima Báñez, afirmou que respecta a decisión do secretario xeral de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, de non presentarse á reelección á fronte de CC.OO. e sinalou que o Goberno seguirá sumando con CC.OO. polo emprego.

A ministra de Emprego e Seguridade social, Fátima Báñez | Fonte: Europa Press

Na súa conta oficial de Twitter, a titular de Emprego e Seguridade Social definiu a Toxo como unha persoa "comprometida, dialogante e clave" nos grandes acordos para España.

"Respecto á decisión de @Toxo. Comprometido, dialogante e clave en grandes acordos para España. Seguiremos sumando con @ccoo polo emprego", escribiu Báñez.

O secretario xeral de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, anunciou este sábado que non se presentará á reelección para estar á fronte de CC.OO. no XI Consello Confederal do sindicato e propuxo ao secretario xeral de CC.OO. Euskadi, Unai Xordo, como "o mellor candidato" para liderar o sindicato.