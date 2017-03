Unai Sordo, un sindicalista de 44 anos con ampla experiencia, o candidato para liderar CC.OO.

O secretario xeral do CC.OO. Euskadi, Unai Sordo, é o candidato proposto polo ferrolán Ignacio Fernández Toxo para liderar o sindicato a partir de finais de mes de xuño cando se celebre o XI Congreso Confederal de CC.OO.

Unai Xordo | Fonte: Europa Press

Unai Sordo ocupa desde 2009 o cargo de secretario xeral de CC.OO. Euskadi. Sordo foi reelixido no X Congreso que o sindicato celebrou en Bilbao en 2013 co apoio de 260 congresistas, máis do 96 dos votos%.

O actual secretario xeral de CC.OO. en Euskadi ten unha presenza activa en Twitter (@unaisordoc) e no seu blogue unaisordo.com, onde publica con regularidade.

Sordo, nacido o 2 de outubro de 1972 en Barakaldo, é diplomado en Graduado Social pola Universidade do País Vasco (UPV-EHU) e traballou no sector da industria da madeira antes de incorporarse con responsabilidade ao sindicato. Ademais, foi militante activo durante os anos anteriores á súa integración.

En xuño de 2000, no VII Congreso, Sordo asumiu a Secretaria da Mocidade de CC.OO. Euskadi, cargo que compatibilizou coas tarefas de organización en Biscaia. No VII Congreso de 2004 pasou a ser responsable territorial de Biscaia.

Así mesmo, tamén estivo vinculado directamente á área de seguimento de eleccións sindicais, formación sindical de cadros e desenvolvemento de contidos en diferentes campañas que realizou o sindicato.

Ignacio Fernández Toxo propuxo a Unai Sordo para liderar a CC.OO. ao consideralo "o mellor candidato para pilotar o novo tempo sindical".

A proposta de Toxo foi apoiada de forma case unánime polo Consello Confederal de CC.OO., ao ser aprobada por 117 votos a favor e 6 abstencións.