Sorprendido en Vilardevós (Ourense) cando conducía baixo a influencia do alcol e cun permiso de conducir falso

A Garda Civil de Tráfico de Verín (Ourense) sorprendeu en Vilardevós a un home de 58 anos, H.S.P., de nacionalidade portuguesa e veciño de Segirei-San Vicente de Raia, cando conducía baixo a influencia do alcol e cun permiso de conducir falso.

Sorprendido en Vilardevós (Ourense) conducindo baixo o efecto do alcol | Fonte: Europa Press

Os feitos ocorreron este venres, sobre as 16,00 horas, cando unha patrulla de motoristas do destacamento de Tráfico da Garda Civil atopábanse realizando un servizo preventivo para a verificación de alcol e drogas no quilómetro 20 da estrada OU-310 (Verín-Soutochao), pertencente ao termo municipal de Vilardevós.

Detiveron a marcha dun turismo, un Renault Clío, con matrícula portuguesa, que circulaba sentido Verín, cuxo condutor era H.S.P., de 58 anos.

Como os axentes apreciaron que esta persoa, presentaba evidentes síntomas de acharse baixo a influencia de bebidas alcohólicas, practicáronlle as probas reglamentariamente establecidas para a determinación do grao de alcoholemia mediante aire expirado, e arroxou 0,85 miligramos por litro expirado na primeira proba e 0,82 na segunda.

Cando os axentes requiriron ao condutor que lles exhibise o preceptivo permiso, mostroulles un Cartao de Conducçao da República Portuguesa que lles infundió sospeitas sobre a súa autenticidade, polo que realizaron as pertinentes consultas a través do Centro de Cooperación Policial Aduaneira de Tui (Pontevedra).

Deste xeito, resultou que esta persoa carece de permiso de condución en Portugal --o permiso de condución mostrado era unha falsificación--.

XUÍZO RÁPIDO

A tenor de canto antecede, a Benemérita citoulle para a celebración dun xuízo rápido sen detido que se celebrará o próximo día 15 de marzo no Xulgado de primeira Instancia e instrución número 2 de Verín (Ourense).

O cidadán portugués acudirá como investigado por un delito contra a seguridade viaria por conducir vehículo a motor superando a taxa de 0,60 miligramos, outro por conducir sen que estea acreditado que obtivese nunca permiso ou licenza de condución, e por estar en posesión e presentar aos axentes un permiso de condución falso --suposta comisión dun delito de falsidade documental--.

Como o vehículo foi o medio para a comisión do delito, e para evitar continuación na comisión dos supostos delitos, procedeuse á súa retirada e depósito, quedando o mesmo a disposición da autoridade xudicial.