Oncomet fai un chamamento a empresas galegas para alcanzar os 500.000 euros na campaña para a biopsia líquida

Oncomet, o grupo de oncoloxía médica transnacional do instituto de investigación sanitaria de Santiago de Compostela fai un chamamento ás empresas galegas para alcanzar o seu obxectivo na campaña posta en marcha en xaneiro para o estudo da biopsia líquida.

Campaña de Oncomet pola biopsia líquida | Fonte: Europa Press

A piques de chegar aos 250.000 euros, con case 6.000 doantes e milleiros de persoas e colectivos que están a colaborar coa campaña, Oncomet valora que a resposta cidadá "está a superar con fartura todas as expectativas".

O director do grupo, Rafael López, destaca que non poden estar máis satisfeitos. "Pero para chegar a alcanzar os 500.000 euros que precisamos para poder continuar co noso traballo e que os enfermos de cancro galegos póidanse beneficiar das vantaxes da biopsia líquida necesitamos tamén a axuda das empresas galegas", asegura.

"Necesitamos da súa xenerosidade e da súa implicación na causa para alcanzar o noso obxectivo e conseguir situar a Galicia na vangarda da investigación oncolóxica", resalta.

Esta revolucionaria técnica de loita contra o cancro, a biopsia líquida, permitiría adiantar o diagnóstico e tratar a enfermidade en fases máis temperás seleccionando mellor os tratamentos.

Moitos pacientes galegos estanse xa beneficiando das vantaxes que ofrece esta técnica de loita contra o cancro no seu tratamento e este proxecto permitirá abrir novas vías e ampliar o número de pacientes.

As doazóns, que contan con importantes vantaxes fiscais, pódense realizar a través da propia plataforma de micromecenazgo, www.oncomet.es, chamando ao 981.955.344, enviando SMS ou ben a través dun ingreso na conta corrente ES68 2080 0300 8730 4556 7736.