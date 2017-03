A deputada de En Marea no Congreso Yolanda Díaz evitou pronunciarse sobre quen debe asumir a portavocía do partido instrumental, aínda que aclarou que segue apostando pola coralidad porque "reflicte mellor o espazo de En Marea".

Yolanda Díaz | Fonte: Europa Press

"O relevante está fóra, non dentro", indicou Díaz antes de participar na entrega de premios da Fundación 10 de Marzo, que tivo lugar na mañá deste sábado en Santiago de Compostela.

Para Díaz, o "prioritario é que En Marea traballe en defensa das xentes deste país", polo que non quixo pronunciarse sobre a portavocía do partido instrumental que, un mes despois de ser constituído o seu órgano de dirección, permanece sen ser definida.

"Non me compete porque non estou nas cuestións internas. Deben ser eles e elas os que definan quen debe ser o seu portavoz. Temos xente marabillosa nas nosas confluencias para poder representar moi dignamente a En Marea. Todo o que fagan estará ben feito", remarcou.

VILLARES E BEIRAS

Este sábado en Brión (A Coruña), o portavoz parlamentario, Luís Villares, participará nun acto co histórico dirixente do nacionalismo galego, Xosé Manuel Beiras, unha semana despois de que indicase nunha entrevista radiofónica que este último sería "un bo portavoz".

Preguntada por se este acto pode ser unha aproximación a que sexan Beiras e Villares os que asuman a citada "portavocía coral", Yolanda Díaz quitou ferro ao asunto.

"Todos os días coincidimos nunha chea de actos moitas persoas e é o normal. O que dixemos foi que criamos nas voces corais. Iso é o correcto, porque somos espazos dispares, complementarios. Somos moitos homes e mulleres e nesa suma é onde nos convertemos en imbatibles", manifestou.