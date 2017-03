O exdiputado do BNG e presidente da Fundación Galiza Sempre, Francisco Jorquera, cualificou de "anormalidade política" que "moitos partidos" deixen fóra da súa "axenda política e debate" o sistema de financiamento autonómico, unha "cuestión fundamental" para conseguir un "autogobieron político real".

Francisco Jorquera BNG | Fonte: Europa Press

Así o indicou o que fose portavoz paralamentario da formación frontista durante a última lexislatura en declaracións aos medios este sábado antes de participase nas xornadas organizadas pola Fundación Galiza Sempre sobre o sistema de financiamento para Galicia, que ten lugar na Facultade de Ciencias Políticas da Universidade de Santiago de Compostela.

Unhas xornadas que, para Jorquera, serven para "incentivar o debate" e impulsar un "proceso de reflexión profundo sobre os problemas que ten para Galicia o actual sistema de financiamento autonómico", que "condena" a "unha dependencia do Estado que este utilizou de maneira moi clara durante a crise económica para ditar recortes de servizos fundamentais".

Así, criticou que "as posicións que se verbalizan" desde determinados partidos políticos "teñen máis que ver con prexuízos ideolóxicos que con estudos ben fundamentados das vantaxes dun modelo ou outro", polo que a fundación que preside organiza estas xornadas para "achegar elementos para articular unha alternativa con datos".

MODELOS VASCO E NAVARRO

O economista e político vasco Juan María Ollora será un dos expertos que ofrecerán a súa visión sobre o sistema de financiamiento autonómico actual, unha figura que, como lembrou Jorquera, "tivo un papel destacado" no proceso de elaboración do Estatuto de Autonomía e do concerto económico do País Vasco.

Precisamente Euskadi ou Navarra son, para Jorquera, un "exemplo" de que "as comunidades autónomas que ten un modelo de financiamento especial", "teñen recursos para facer políticas públicas favorables para os seus cidadáns" como demostra que "durante a crise económica foron moito máis resistente".

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA GALEGA

"Un país non ten futuro se non se responsabiliza; e iso significa ter a capacidade da administrarche por ti mesmo os recursos tributarios", apuntou, para logo lembrar que a creación dunha "administración tributaria galega" rompería coa "dependencia que o Goberno central usou para desmantelar servizos básicos ditando recortes drásticos".

Por tanto, Jorquera chamou a conseguir "un sistema que investise relacións" para que os impostos que pagan os cidadáns e empresas galegas sexan recadados "pola administración tributaria galega", que tería "plena capacidade normativa sobre eles aínda que logo transfira ao Estado unha cantidade pactada para contribuír ao sostemento das competencias que xestiona directamente o Estado central".