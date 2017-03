O presidente do PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, marcouse como obxectivo "consolidar a confianza" que o seu partido conseguiu o pasado 25 de setembro nas eleccións autonómicas de face aos próximos comicios municipais, que terán lugar en 2019.

O presidente do PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, preside a xunta directiva | Fonte: Europa Press

Nunha xunta directiva para facer balance dos primeiros 100 días de Goberno, e arroupado por membros do seu Executivo, presidentes provinciais e militantes, o líder dos populares galegos apostou por levar un "proxecto ilusionante" ás cidades co propósito de recuperar as alcaldías perdidas en 2015.

Neste sentido, pediu ás súas bases que non esperen a que "se desgasten" os gobernos daqueles, subliñou, que "non gobernan", á vez que defendeu a necesidade de "estar cara a cara coa xente para saber o que reclaman". "Sen necesidade de intermediarios", apostilou.

"É esencial saber escoitar con humildade e logo facer o que che mandan", aseverou Feijóo, xusto antes de apostar por "un incesante diálogo" coa cidadanía: "Ninguén pode ter a confianza dun pobo que non respecta e insulta", proclamou, en clara crítica á oposición.

Nesta mesma liña, erixiu ao seu partido en "unha interpretación da sociedade galega" e fixo fincapé en que o PPdeG goberna para "todos", cousa que, ao seu xuízo, non fan o resto de partidos. Deste xeito, asegurou que os populares galegos gobernan para os nacionalistas, para a xente que vota a En Marea e para os socialistas, a quen ve "avergonzados" do seu partido.

Por todo iso, instou ás súas bases a "non vivir das rendas das maiorías" e a traballar de face aos próximos comicios municipais, para os que se pon como meta recuperar as alcaldías perdidas. De feito, asegurou que a vitoria do 25S débese ao "compromiso do seu partido", que "se pateou todos os concellos e parroquias" da comunidade, e non á súa candidatura en si.

"Nin a maioría absoluta nin os 100 primeiros días de goberno son suficientes para responder o caudal de confianza que temos. [...] O pobo galego sabe que vai ter estabilidade ata finais do ano 2020", subliñou.

TELLADO, O 'INIESTA' DO PPdeG

Ao comezar a súa intervención, tras un vídeo que lembrou os últimos acontecementos do seu partido, Feijóo referiuse a o seu secretario xeral, Miguel Tellado, "un 'Iniesta' capaz de que o seu equipo marque seis goles", en alusión ao recente partido do Barça contra o PSG.

Así mesmo, referiuse a as palabras que o presidente do PP coruñés, Diego Calvo, dedicoulle uns minutos antes --cualificou a Feijóo como "o mellor presidente na historia" do PPdeG--. Para o líder do PPdeG, quen se identificou como "alumno" de Gerardo Fernández Albor e Manuel Fraga, estas palabras son "unha hipérbole inxustificada".

A este respecto, mostrouse orgulloso de "compartir podio" con ambos os como presidente da Xunta e do PPdeG.

Acto seguido, o líder dos populares galegos exhibiu a "unión" do seu partido: "Fronte ao revés electoral do ano 15 (eleccións municipais), non lle botamos a culpa a ninguén e non nos dividimos, [...]unímonos".

CRITICA A QUEN "FALAN POR FALAR"

Fronte a esta "unión", denunciou a "soberbia" daqueles que "falan por falar", quen, ao seu xuízo, son "incapaces" de corrixir esta actitude. Como contrapunto, puxo como exemplo aos membros do seu partido, quen "piden desculpas de inmediato" cando "cometen erros", nunha posible alusión ás declaracións realizadas polo alcalde de Noia, Santiago Freire, nos actos do Día da Muller.

Na mesma intervención, cunha imaxe da súa localidade natal, Vos Peares (Ourense), de fondo, lamentou que aínda non se aprobasen os Orzamentos Xerais do Estado (PGE) e cargou contra a oposición por iso. De feito, asegurou que isto é o que pasa "cando uno non ten en conta que os orzamentos son unha expresión cifrada da política que quere expor o Goberno durante un ano".

"Parece que a culpa de non ter orzamentos é do que quere aprobalos", denunciou o tamén presidente da Xunta, quen censurou que a oposición critique o feito de que "non se poidan convocar Ofertas Públicas de Emprego, concretar partidas para o tren de alta velocidade e as autovías, e subir as retribucións dos empregados públicos".

"DEFENDER SEN FALTAR Ao RESPECTO"

Xusto antes de intervir Feijóo, quen pechou a xunta directiva do PPdeG celebrada nun compostelán hotel, o secretario xeral do PPdeG, Miguel Tellado, enxalzou o labor do equipo que leva as redes sociais no PPdeG, que "todos os días lle da unha lección a Carmen Santos" ao "defender o que un pensa sen faltar ao respecto".

"Ten aínda unha oportunidade de desculparse", sinalou Tellado, en alusión ao tuit da viceportavoz segunda de En Marea en relación á violencia de xénero e ao PP --"Hoxe todas na loita feminista. Revindicamos q nn nos asasinen señores do @ppdegalicia. Politizades con pasividade"--.

PASTOR DESTACA O LABOR DE RUEDA

Pola súa banda, a presidenta do Congreso, Ana Pastor, cualificou como "magníficos" os 100 primeiros días de Goberno da Xunta, á vez que agradeceu o labor do presidente do PP pontevedrés, Alfonso Rueda, cuxos resultados, asegurou, veranse "en pouco tempo" na provincia.

"Mírannos desde Europa con envexa", subliñou a popular ante Feijóo en alusión a Galicia e a España, xusto antes de prometerlle ao líder dos populares galegos que conta cos deputados galegos no Congreso para que o modelo de financiamento para Galicia sexa "xusto".

No seu discurso, o presidente do PP coruñés, Diego Calvo, defendeu que Feijóo "fixo máis en 100 días pola Coruña, Santiago e Ferrol que os seus alcaldes en dous anos".