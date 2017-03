A Fundación 10 de Marzo, ligada ao sindicato Comisións Obreiras (CC.OO.), entregou os seus premios anuais, que este ano recoñeceron a Josefa Martínez, Emilio Crespo e Carlos Doménech de Aspe por "toda unha vida" dedicada á defensa dos dereitos dos traballadores.

Entrega de premios da Fundación 10 de marzo | Fonte: Europa Press

Ao acto, que se celebrou no Centro Sociocultural do barrio de Santa Marta da capital galega, acudiron, entre outros, o expresidente da Xunta Emilio Pérez Touriño, a deputada de En Marea no Congreso Yolanda Díaz ou a tenente de alcalde de Santiago, María Rozas.

En declaracións aos medios antes do inicio da entrega de premios, o presidente da Fundación 10 de Marzo, Xosé María Castro Paz, destacou a traxectoria dos premiados, quen dedicaron "toda unha vida" a "defender os dereitos dos traballadores e as traballadoras".

Así, enxalzou a figura de Josefa Martínez Barreiro, mariscadora e "no seu momento" líder de Comisións Mariñeiras "mesmo desde o tempo da clandestinidade".

Pola súa banda, Emilio Crespo Correa foi secretario xeral da Federación de Ensino de Comisións, onde "foi unha das cabezas fundamentais" na loita polos dereitos das persoas traballadoras no sector da Educación.

Por último, Carlos Domenech de Aspe tamén foi homenaxeado meses despois da súa xubilación como inspector de traballo na Coruña e coordinador xeral da Inspección de Traballo de Galicia.

Castro Paz resaltou que, a pesar de non estar ligado a CC.OO., Domenech de Aspe realizou unha tarefa "moi importante" desde a inspección laboral, que "cando se realiza ben é un instrumento moi importante" para os traballadores nun momento no que "hai que conseguir novos dereitos" e "manter" os que "queren arrebatar".

Os premios 'D10M' entréganse cada ano coincidindo coa celebración do 'Día da Clase Obreira Galega', que lembra o asasinato o 10 de marzo de 1972 de dous traballadores de Bazán en Ferrol por parte da policía franquista cando participaban nunha protesta sindical.