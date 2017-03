Volve o inverno este domingo

As temperaturas descenderán este domingo en todo o país volvendo a valores propios da estación. Na metade norte peninsular e en zonas de Canarias, este descenso será especialmente notable. Só Andalucía, o extremo sueste peninsular e Melilla manteranse en temperaturas superiores para esta época do ano.

Inverno, invernal, frío, temperaturas baixas, abrigo, abrigarse | Fonte: Europa Press

Avisos por risco de nevadas en Huesca, Burgos, León, Palencia, Soria, Zamora, Lleida, Lugo, Ourense e A Rioxa, e por risco importante en Asturias, Teruel e Cantabria. O vento tamén será motivo de avisos de cor amarela por mor de refachos que poderán alcanzar os 80 quilómetros por hora. Risco por choivas en Alacante e Castellón, segundo informa a Axencia Estatal Meteorolóxica (AEMET).

A cota de neve establecerase entre os 1.200 e os 1.500 metros no cuadrante noroeste ao comezo da xornada, baixando ao longo do día ata entre os 900 e os 1.000 metros. En Pireneos, entre os 1.300 e os 1.500 metros, e na contorna da cordilleira Ibérica e nas serras do sueste entre os 900 e os 1.200 metros.

O ceo amencerá nubrado ou cuberto no extremo norte peninsular, con choivas e chuvascos que poderían desembocar nalgunha treboada no litoral e prelitoral cantábrico e no norte de Navarra. Durante a tarde estas precipitacións estenderanse a boa parte da meseta norte, á contorna dos sistemas Central e Ibérico e, nas últimas horas do día, á meseta Sur, a Andalucía oriental e ás comunidades de Murcia e Valencia.

En Estremadura, no resto de Andalucía e no suroeste de Castela e León, predominarán os ceos pouco nubrados ou despexados, do mesmo xeito que en Canarias, aínda que tenderán a intervalos nubrados pola tarde no norte das illas de maior relevo.

O vento será de compoñente norte e oeste na maioría de zonas. En Canarias, no Val do Ebro, nos litorais cantábrico e galego e en zonas altas da Península o vento será forte ou con intervalos de forte.