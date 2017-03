A coordinadora antiprivatización da sanidade pública asegurou este sábado que achegará os datos que o propio Servizo Galego de Saúde (Sergas) publicou na súa páxina web para mostrar como "a calidade asistencial degrádase cada ano que pasa coa xestión dos actuais gobernantes".

"Faltan moitos enfermos nas listas de espera, que están en listas ocultas, e que tras a petición feita por nós para que fosen publicadas, a resposta foi o silencio", denunciou a coordinadora antiprivatización da sanidade pública nun comunicado.

Así mesmo, denunciou que A Coruña é a provincia con máis suicidios de todo o Estado, segundo os últimos datos, precisou a coordinadora, do Instituto Nacional de Estatística (INE). "Con 152 suicidios en 2015 e 316 en toda Galicia. [...] E seguimos sen un plan de prevención", denunciou.

"Nas últimas listas de espera publicadas polo Sergas en decembro de 2016, os tempos medios de espera e as listas de espera sufriron un empeoramento xeneralizado. [...] En realidade, sabemos que isto non é mala xestión: é unha estratexia para baleirar a sanidade pública", lamentou a coordinadora antiprivatización da sanidade pública.

A coordinadora antiprivatización da sanidade pública da Coruña presentou este venres unha denuncia ante a Fiscalía Provincial contra as xerencias do Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (CHUAC) e do de Santiago (CHUS) en relación á espera de pacientes nos corredores destes dous hospitais.