Unha muller resulta ferida ao saírse da vía o vehículo que conducía en Noia (A Coruña)

Unha muller resultou ferida este sábado tras saírse da vía co seu vehículo en Noia. A vítima foi trasladada, de carácter leve, ao Complexo Hospitalario Universitario de Santiago, segundo informa o 112.

O sinistro produciuse na estrada que une Noia e Porto do Son, á altura do cruzamento a Bergondo. Un particular alertou do accidente ao 112 ás 14,30 horas, sinalando que a muller estaba a sangrar.

Entón, o 112 pasou aviso ao 061, á Garda Civil de Tráfico, a Protección Civil, á Policía Local e ao servizo de mantemento da estrada, que se desprazaron ao momento.

O Centro de Atención ás Emerxencias 112 Galicia informou, tamén, aos Bombeiros de Boiro. Finalmente, a súa intervención foi descartada. O vehículo foi retirado da vía por un guindastre e levaron a cabo limpezas na estrada.

COLISIÓN DE TRES MOTOS

Por outra banda, un home resultou ferido tras chocar tres motos en Santiago de Compostela. O accidente tivo lugar na AG-56, sentido Santiago, na saída de Milladoiro. O 112 recibiu a alerta por parte dun particular ás 13,45 horas.

Enseguida, pasouse o aviso do 112 Galicia ao 061, á Garda Civil de Tráfico, aos Bombeiros de Santiago e á Agrupación de Voluntarios de Protección Civil. Finalmente, o ferido foi trasladado nun coche particular.