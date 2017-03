Detido un home na Coruña tras agredir na rúa á súa exparellaa en presenza dos fillos de ambos

Un home foi detido este venres na Coruña tras protagonizar unha pelexa na rúa coa súa exparella, en presenza dos seus fillos de 9 e 3 anos e tamén dunha amiga dela.

A Policía Local informa de que pasadas as 18,00 horas foi solicitada a súa intervención na zona de Eirís, onde ao parecer un home estaba a agredir a unha muller na vía publica.

No lugar, os axentes puideron contactar coa muller supostamente agredida, que ía cunha amiga. Ambas acababan de coller aos seus fillos no colexio.

Segundo o relato da muller, no lugar presentouse a súaexparella, pai dos nenos, co cal aínda compartía vivenda, tendo en conta que el pronto ía marchar a outro país, e comezo unha forte discusión entre ambos, na que interveu a amiga da muller, e na que ambas recibiron golpes e agarradas do home, que se ausentou do lugar ao decatarse de que estaban a telefonar á Policía Local.

A amiga foi identificada como unha moza de 26 anos á que observaron a zona dereita da cara avermellada. En canto á agredida, de 37 anos, os policías observaron que presentaba marcas no pescozo.

A continuación, os axentes desprazáronse ata o domicilio, onde atoparon, no exterior do portal, ao home, que recoñeceu parcialmente os feitos.

Ponderando as circunstancias concorrentes, os axentes procederon á detención deste home, non sen antes informarlle dos seus dereitos. Foi posto a disposición xudicial, despois de ser trasladado a un centro medico para que lle mirasen as pequenas lesións que presentaba.

Tanto as mulleres como o home manifestaron o seu desexo de interporse mutuamente senllas denuncias polo ocorrido.