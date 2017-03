O catedrático Luís Caramés, coordinador do Grupo Colmeiro, considera que "desde hai demasiado tempo faltan en Europa obxectivos claros e coraxe política, todo iso en vésperas do 'brexit' e das eleccións alemás e francesas".

Analizando a reunión deste xoves e venres do Consello Europeo, tras a publicación do Libro branco sobre o futuro de Europa, Caramés, a través dun comunicado emitido polo grupo, apunta a que "cando pronto se reúnan todos en Roma, haberán de reflexionar acerca da garantía que supón a pertenza á UE, da súa protección, nuns momentos en que a Rusia de Putin e a América de Trump pódenlles desnucar".

Pola súa banda, Jean-Michel Uhaldeborde, profesor emérito da Université de Pau et deas Pays de l'Adour, membro do Grupo Colmeiro e Doutor honoris causa da USC, advirte da necesidade de superar o estancamento dunha ampliación xeopolítica rápida, "un reto estratéxico colectivo decisivo".

O profesor José Silva Costa, catedrático de Economía da Universidade do Porto, tamén integrante do grupo, destaca así mesmo o risco asociado ás eleccións en Holanda e Francia, que provoca "unha urxencia ao debate sobre o futuro de Europa que os Estados do Sur foron incapaces de explicar", na súa opinión.

Finalmente, a profesora da USC Cristina Ares, especialista en Política Europea, considera que Junker "acerta ao abrir o debate en plenas eleccións para Francia e Alemaña". Para a profesora Ares, ese é "o único movemento intelixente posible neste momento de crise profunda de lexitimidade da Unión nalgúns Estados membros como España".