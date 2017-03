A Fundación Barrié clausurará este domingo a exposición 'Sorolla. Terra dentro'

Un total de 23.000 persoas visitou a exposición 'Sorolla. Terra dentro', programada pola Fundación Barrié con motivo do seu 50 aniversario e que se clausura o domingo, segundo informa.

Deles, máis de 3.500 participaron no programa didáctico composto por talleres para centros educativos, talleres para familias e visitas comentadas.

A exposición, composta por 67 pinturas, foi producida polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte e a Fundación Museo Sorolla coa colaboración da Fundación Barrié.

Nela, abórdase a pintura de paisaxe de Sorolla, "que abandona momentaneamente as praias do Mediterráneo para percorrer 'terra dentro' o campo das diferentes rexións do noso país", segundo sinala a Fundación.