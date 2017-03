A Torta do Casar acode por terceira vez ao Fórum Gastronómico da Coruña

O Consello Regulador de Orixe Protexida Torta do Casar acudirá por terceira vez ao Fórum Gastronómico da Coruña, que se celebra do 12 ao 14 de marzo.

Para iso, o Consello Regulador vai levar a cabo diversas actuacións durante o tres días do Fórum. Así, o cociñeiro David Moreno, do Restaurante Villa Xarahiz de Jaraíz de la Vera e membro da Asociación de Cociñeiros e Reposteiros de Extremadura Acocyrex, elaborará diversas tapas para degustar o queixo, como a Mousse de Torta do Casar DOP con espuma de Cereixas do Jerte DOP ao Mel Villuercas-Ibores DOP, o domingo, ou a ensalada de espárragos trigueros con Xamón Dehesa de Extremadura DOP e cremoso de Torta do Casar DOP, o martes.

Tamén o domingo, 12 de marzo, ás 16,00 horas, e dentro do recinto feiral, a Denominación de Orixe levará a cabo unha actividade informativa na que se mostrará un vídeo sobre a elaboración e consumo do Torta do Casar, que se completará cunha cata horizontal de varios queixos.

O obxectivo desta actividade é mostrar por unha banda as súas características xerais, e por outro resaltar as diferenzas que hai entre queserías, a fin de dar a coñecer ao público asistente que o Torta do Casar non é un queixo único. A actividade está prevista para 40 persoas, con acceso libre ata completar o aforamento da sala.

Ademais, todos os días do Fórum a DOP estará a ofrecer degustacións de Torta do Casar e atendendo ás consultas ou dúbidas que calquera visitante, profesional ou non, teña en relación ao queixo, as queserías, a denominación de orixe, etc.

Pola súa banda o Presidente do Consello Regulador, Ángel Juan Pacheco Conejero, agradeceu á Deputación de Cáceres que "siga ofrecendo ás Denominacións de Orixe a posibilidade de acudir a este tipo de feiras, porque permite completar os nosos plans promocionais, contribuíndo a ampliar os territorios nos que presentar os mellores alimentos de Cáceres, aqueles que dispoñen do recoñecemento e protección de Europa, como o Torta do Casar".

SOBRE O FORUM GASTRONÓMICO

Expocoruña será o escenario entre o 12 e o 14 de marzo o Fórum Gastronómico 2017. Este ano con máis de 200 expositores, un 30% máis que na última edición celebrada en 2015.

Case a metade dos participantes fano por primeira vez. Haberá como novidade as especialidades en carne e peixe cos mellores parrilleiros de España e unha mesa na que se confrontarán cociñeiros xaponeses e españois. Outra das apostas é a internacionalización.

Pola súa banda, cadebe destacar Os queixos D.O.P. Torta do Casar elabóranse unicamente nas queixerías inscritas nos rexistros do Consello Regulador, que día a día traballa para garantir a orixe e a calidade da mesma, controlando a pureza do proceso de elaboración para a plena seguridade e confianza dos consumidores.

A Denominación de Orixe Protexida ampara este queixo de antiga tradición e cualidades singulares e diferenciadoras. Por iso, cando se queira gozar dun auténtico queixo D.Ou.P. Torta do Casar, hai que buscar a súa exclusiva etiqueta de control na que se une o logotipo do Consello Regulador ao da Unión Europea, única garantía de que a elección realizada e o recoñecemento internacional.