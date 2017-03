Rural.- Produtos cacereños con DOP e IGP protagonizan talleres e catas no Fórum Gastronómico da Coruña

Produtos cacereños con Denominación de Orixe Protexida (DOP) como o Pemento da Beira, o aceite de Gata-Hurdes ou o Sopapo do Casar, entre outros, e o cordeiro e a tenreira con Indicación Xeográfica Protexida (IGP), protagonizan as degustacións, talleres e catas que van ter lugar no Fórum Gastronómico da Coruña, da man da Deputación de Cáceres que agarraches a esta cita para dar a coñecer as bondades da terra cacereña.

Así, do 12 ao 14 de marzo a Deputación de Cáceres estará presente, con caseta propia, no prestixioso Fórum Gastronómico A Coruña, onde se van a dar a coñecer os produtos de calidade da provincia como son Dehesa de Estremadura, Ribeira do Guadiana, Queixo Ibores, Pemento da Beira, Sopapo do Casar, Mel Villuercas-Ibores, Aceite Gata-Hurdes, Tenreira de Estremadura, Corderex e Cereixa do Jerte.

Pero ademais, xa se anunciou que "todos" os pratos que se consuman no recinto do Fórum e que requiran de pemento serán cociñados con Pemento da Beira, como será o caso do V Concurso de Pulpeiras, que se celebrará o domingo e cuxo primeiro premio será entregado pola presidenta da Deputación de Cáceres, Rosario Cordeiro.

Ao longo deste tres días, a caseta da deputación cacereña será escenario de degustacións dos distintos produtos, talleres e catas, ademais de mostras de cociña en vivo, que correrán da man do chef David Moreno, do restaurante Vila Xarahiz, de Jaraíz de la Vera.

Cada día, Moreno elaborará catro tapas, como ensalada de Queixo Ibores con vinagre de cereixa do Jerte e froitos vermellos, faragullas estremeñas ao modo da Beira, caldereta de cordeiro, mousse de Sopapo do Casar con espuma de cereixas do Jerte e mel de Villuercas-Ibores, zorongollo, albóndegas de cordeiro, huevillos de bacallau en escabeche, ensalada de espárragos, morcilla patatera ou crema de higos chumbos con espuma de queixo Ibores e cruch pole, entre outras.

Ademais, na caseta da Deputación de Cáceres darase a coñecer as bondades da alga Koru Espirulina, cultivada e elaborada na localidade serragatina de Acivro. "Un produto singular cuxo segredo está na forma de poder consumir a espirulina, neste caso, a empresa estremeña comercialízaa en hebras", lembra a deputación cacereña en nota de prensa.

O Fórum Gastronómico celébrase desde 1999 e é punto de encontro de profesionais e amantes da gastronomía, apostando pola innovación e creando novos conceptos de restauración. Trátase dunha cita de "gran importancia" para dar a coñecer os produtos propios así como intercambiar experiencias entre rexións e países. O Fórum veuse celebrando en Barcelona, Xirona e A Coruña.