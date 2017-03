O histórico dirixente nacionalista Xosé Manuel Beiras considera que Luís Villares debe ser o portavoz de En Marea, xa sexa dentro dunha portavocía coral ou única. De feito, ve "lóxico" que a portavocía no Parlamento de Galicia e a portavocía do partido instrumental recaian sobre a mesma persoa.

Beiras e Villares en Pontevedra na pasada campaña electoral

BEIRAS ALEGA QUE VILLARES NON CONCENTRARÍA PODER NAS ÚAS MANS

Antes de participar na presentación da Marea de Brión, e acompañado polo propio Luís Villares, o que foi portavoz de AGE no Parlamento fixo fincapé en que En Marea non é só unha "alternativa electoral", senón unha "ferramenta para a emancipación" de Galicia na "nova etapa" que se abriu. "Por tanto, (En Marea) ten que traballar na sociedade", subliñou en declaracións aos medios de comunicación.

"Para ese traballo na sociedade, o lóxico é que estean conxugados na mesma persoa o portavoz do traballo parlamentario e o portavoz do traballo na sociedade. Porque ademais, a portavocía non é unha secretaría xeral: non hai concentración de poder", argumentou Beiras, xusto antes de precisar que o poder está nos órganos colexiados.

Nesta mesma liña, volveu a facer fincapé en que a súa "convicción" é que o portavoz de En Marea sexa Luís Villares: "A miña convicción é que o portavoz de En Marea xa é, e convén que o sexa tamén na outra dimensión, Luís Villares", remarcou, en alusión á portavocía do partido instrumental, que aínda está no aire.

Beiras e Villares na presentación da coalición este sábado en Brión, onde reside o primeiro deles

Neste sentido, asegurou que En Marea atópase nunha fase na que "convén consolidar a referencia" deste partido instrumental. A este respecto, lembrou que En Marea naceu con "un reto moi inmediato", que foi as eleccións autonómicas do pasado 25S. Para iso, engadiu, elixiuse internamente a un candidato á Presidencia da Xunta, que foi Luís Villares --En Marea conseguiu ser a segunda forza, tras o PPdeG, nestes comicios--.

BEIRAS: "O MEU CICLO POLÍTICO ESTÁ PECHADO"

"É sabido que por virtual unanimidade [...] Luís Villares tivo o referendo das bases", aseverou o histórico político nacionalista, quen asegurou que non ten "vocación" como portavoz ou posible coportavoz: "Dixen hai moito tempo que o meu ciclo político estaba pechado".

E é que, precisou, a pesar de que pode realizar funcións "accesorias e complementarias" no seo de En Marea, "non hai máis capítulos" despois do epílogo, aínda que este último poida ser longo.

Acto seguido, instou ás bases de En Marea a "deixarse de caralladas" e defender á "xente do común", que é "a máis agredida". "Hai que darse conta do traballo que temos que facer, o demais son caralladas", resolveu.

Finalmente, asegurou que apoiará a Villares "mentres faga as cousas ben" e, subliñou, este último "fainas ben sempre".

Pola súa banda, o portavoz parlamentario de En Marea volveu a sinalar que o Consello dás Mareas está a traballar actualmente na súa "prioridade", que é "a construción dunha alternativa para o país". Con todo, asegurou que "en breve" decidirase tanto a coordinadora como a portavocía.