Tribunais.- Xulgan en Vigo a un home acusado de estafar máis de 55.000 euros nunha operación de venda de pota

A Fiscalía pide tres anos de prisión para un home que será xulgado na sección quinta da Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, este mércores, acusado dun delito de estafa agravada, por quedarse con máis de 55.000 euros pola venda dun cargamento de pota que nunca chegou a entregar.

Segundo figura no escrito do ministerio público, o acusado, administrador dunha empresa, pactou en xaneiro de 2012 co querellante a venda de 27.000 quilos de pota, que o comprador pretendía utilizar como cebo nun dos seus barcos, dedicado á captura de peixe espada. O prezo acordado era de 54.000 euros e a data de entrega era o 30 de marzo dese ano.

O comprador adiantou 8.100 euros en concepto de reserva e, un mes despois, abonou unha factura, remitida polo acusado, de 955,80 euros, por uns supostos gastos de almacenamento da mercadoría.

A finais de marzo, o acusado fixo crer á súa vítima que a pota estaba xa comprada e lista para ser enviada en colector ao porto de Walvis Bay (Namibia), onde estaba o barco que ía utilizar ese cebo. Así, urxiu ao comprador a abonar o resto do diñeiro acordado, e cando cobrou, deixou de responder as chamadas e correos do prexudicado.

Por estes feitos, a Fiscalía considérao autor dun delito de estafa agravada polo valor da defraudación, e reclama que sexa condenado a tres anos de prisión. Tamén solicita que pague 2.430 euros de multa e indemnice ao prexudicado en 55.565,80 euros máis intereses.