Falece un home en Teo (A Coruña) que conducía en sentido contrario e deixa ferido grave a outro

Un home faleceu tras impactar co seu vehículo contra outro turismo cando ciruculaba en dirección contraria pola AG-59, en Teo (A Coruña). O ocupante do outro coche resultou ferido grave.

Segundo informou a Garda Civil de Tráfico, o sinistro produciuse ás 20,36 horas do sábado no punto quilométrico 1 da AG-59 sentido A Estrada (Pontevedra). O atestado correspondente para tratar de determinar as causas elabórao o Equipo de Atestados do Destacamento de Tráfico de Santiago que o remitirá ao Xulgado de Instrución de Garda de Santiago.

O falecido, de 60 anos de idade, circulaba en dirección contraria co seu coche Mercedes Benz, mesma marca de automóbil que utilizaba o ferido, de 56 anos, e que foi trasladado a un centro hospitalario polos servizos de Urxencias Sanitarias 061 e que se atopa en estado grave.

O 112 Galicia foi alertado minutos despois do impacto por un particular que aseguraba que acababa de ter un golpe cun coche que viña en sentido contrario e que o outro turismo estaba parado un pouco máis atrás.

Ademais da Urxencias Sanitarias 061, o CAE 112 Galicia tamén alertou do suceso á Garda Civil de Tráfico, Protección Civil de Santiago e Teo, os Bombeiros de Santiago, o GES da Estrada e ao servizo de mantemento da estrada.