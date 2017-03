"Nin de dereitas nin de esquerdas; de sentido común, valores fundamentais e tolerancia". Así se define ideológicamente Diego Gago, único candidato a presidir Novas Xeracións e líder da organización xuvenil ligada ao PP en Galicia. En España, está a piques de arrincar unha nova etapa política na que aspira a "achegar sen andrómenas" NN.GG. a "foros importantes" como a universidade.

Diego Gago, candidato a dirixir Novas Xeracións | Fonte: Europa Press

Licenciado en Dereito Económico, este vigués protagonizará o próximo congreso que NN.GG. celebrará en abril en Sevilla, do que sairá elixido en substitución de Beatriz Xurado. Nunha entrevista con Europa Press, Gago defendeu que para a dirixente andaluza e para o que foi o seu secretario xeral, o tamén vigués Javier Dorado, director do Instituto da Mocidade, só ten "palabras de agradecemento".

Ao seu xuízo, a dirección saínte deixa "un logro fundamental": o de manter a NN.GG. como "primeira organización político xuvenil" en España a pesar de que --sinalou, en alusión a Podemos-- xurdiron novas formacións que "trataron de achegarse aos mozos con receitas máxicas de fácil asimilación". "Non son profesor, pero a nota que lles poño é moi boa", esgrimiu.

Remiso á "crítica" aos seus antecesores, prefire expor o seu proxecto con "retos de futuro". "A xente nova ten que ser a voz nova do partido", aseverou, antes de avanzar o seu obxectivo de facer "un gran esforzo de comunicación", con maior presencia en redes sociais, onde, en todo caso, cre que "se mellorou". Pero sobre todo quere que NN.GG. gañe "presenza" en foros como a universidade.

"O primeiro é achegarse á universidade sen andrómenas. Non é que NN.GG. non se achegou a ningunha universidade, que si o fixo, pero hai un baleiro importante de presenza activa, que outros partidos si que controlaron bastante ben. Por iso, hai que achegarse sen andrómenas", remarcou, partidario de participar en charlas informativas, debates e outras iniciativas neste foro.

A renovación de estruturas provinciais e autonómicas é outro dos retos pendentes para NN.GG. en 2017, como tamén o é "ampliar" as bases da organización "demostrando que todo mozo" que non comulga "cun extremismo ideolóxico" e defende "a liberdade individual" e os valores democráticos "ten cabida". Ademais, apostou por "unha maior participación" evitando "os afiliados inactivos".

MALINTERPRETACIÓN "TORTICERA"

Sobre a polémica en relación a unhas declaracións súas sobre a Guerra Civil (Xuventudes Socialistas de Galicia chegou a afirmar que se lle "condecora" por non condenar o golpe de estado de Franco), Gago esgrimiu que foi obxecto dunha "malinterpretación inxusta" e que el "nunca" negou o golpe de estado, porque é "evidente" e "unha realidade".

"Hai unha obsesión de certos grupos da esquerda por vincularnos a todos os mozos que militamos no PP con certos extremismos e o que se me achaca é un extracto de 30 segundos de varias intervencións", explicou, antes de resaltar que el dixo e mantén que "os 40 anos da ditadura franquista foron os máis negros da historia de España".

En todo caso, asegurou que os seus rivais políticos "non van conseguir" sacar do seu perfil político "as ideas e valores democráticos" que ten "profundamente arraigados". "Se non defendese a liberdade e os valores democráticos non estaría no PP", aseverou.

"EFICACIA" CONTRA A CORRUPCIÓN

Preguntado polos casos da corrupción que afectaron ao seu partido, replicou que os mozos teñen que demandar "absoluta transparencia e claridade", ademais de "contundencia e eficacia" na loita contra a corrupción. Dito isto, advertiu que a sociedade non é "a que debe encausar" porque non lle "compete" e lembrou que a presunción de inocencia é un principio xurídico básico.

Acerca de se será reivindicativo co Goberno de Mariano Rajoy para defender as demandas xuvenís, respondeu que será "coherente coas inquietudes e necesidades da xente nova". E se hai conflito con postulados do seu partido? "Se o considero, abrirei o debate, pero desde o diálogo e a exposición de motivos", avanzou.

O candidato a liderar NN.GG. subliñou, preguntado sobre a posibilidade de que Rajoy opte a outro mandato, que é unha decisión que "lle corresponde a el". En todo caso, considera que é "un gran presidente do Goberno e bo para España".

Co debate de Cataluña no foco, Diego Gago augurou que a solución "non vai ser a máis contundente en ningún sentido". "Nin é posible facer un referendo ilegal nin creo que vaiamos ter que aplicar o artigo 155 da Constitución", sinalou, para concluír que, á súa entender, "a solución estará no diálogo e as negociacións, probablemente fóra de cámara".

CARGOS COMPATIBLES

Gago compatibilizará o seu novo cargo en NN.GG. coa acta de edil no Concello de Vigo, aínda que "indubidablemente" restaralle tempo "persoal e de lecer". "Pero o meu compromiso con Vigo é fundamental e irrenunciable", remarcou, antes de subliñar que ser presidente de Novas Xeracións "é un cargo interno, nin institucional, nin remunerado".

Sobre se se ve como alcalde de Vigo, replicou que "non" o sabe, pero o que si desexaría é "ver a Elena Muñoz de alcaldesa en dous anos".

Do socialista Abel Caballero, rexedor da cidade, asegurou que, de todos os alcaldes vigueses que coñeceu, é "o máis prexudicial desde o punto de vista económico e de avance" da urbe. "Terá outros acertos, pero desde estes dous puntos de vista é o peor", resolveu.

"PASO A PASO"

Nado en Vigo en 1987, Diego Gago admite que tivo "inquietudes políticas" desde "moi novo". Por iso compaxinou a súa traxectoria interna en Novas Xeracións de Galicia cos seus estudos universitarios e tamén o seu paso pola empresa privada. "Ata hai dous anos, cando fun elixido concelleiro, non recibín un céntimo de contraprestación pola actividade política", subliñou.

Como o seu principal característica, sinala que sempre tratou de "avanzar paso a paso", sen dar "un salto esaxerado". O obxectivo, conclúe, é ir "asimilando os retos aos poucos, para chegar o máis preparado posible".