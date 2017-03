O escritor galego Álvaro Otero publica a súa novela 'Waelrad' en castelán

O xornalista e escritor Álvaro Otero publicou a finais de 2016 a súa novela 'Waelrad', en castelán, desde que vise por primeira vez a luz en galego en 1995. Esta obra foi o debut do autor como escritor. A novela chega agora baixo o selo editorial de Círculo Rojo.

Álvaro Otero | Fonte: Europa Press

Realmente 'Waelrad' naceu en castelán pero para a súa publicación foi traducida ao galego. "Foi, o da tradución, un proceso interesante e non exento dalgunhas tensións e debates e que frutificou nunha moi académica versión coa que nunca me sentín plenamente identificado, pois para ben ou para mal sempre fun un escritor en castelán e 'Waelrad' nunca sería para a miña alumada, presentada de facto en sociedade ata que o fixese no seu idioma orixinal, como agora ocorre", relata Otero no prólogo desta edición.

Nesta edición inclúense ademais as ilustracións do músico hispano-venezolano Xulio Formoso, "un home poliédrico, dotado de moitos talentos", sostén o autor.

'Waelrad' relata a paz aparente dun pequeno pobo pesqueiro que comezará a perturbarse cando un barco chega a porto remolcando a unha enorme balea moribunda. A partir dese momento, unha cadea de desgrazas, e sobre todo o cheiro "mefítico, nauseabundo" do animal en descomposición, actuarán como resortes que dispararán as tensións, as ansias de vinganza e os rancores acumulados durante a recente guerra civil.

"Aquí, pois, a historia da balea que chegou para quedar vinte anos despois. Agora só cabe esperar que, como os bos viños, mellorase co tempo, e que na realidade ou no noso imaxinario as baleas de todo o mundo sigan chegando ás praias dos pobos perdidos, sigan desatando paixóns e vinganzas, sigan manténdoa viva", apunta Álvaro Otero no final o prólogo.

Álvaro Otero naceu en Bueu (Pontevedra) en 1967. Xornalista e escritor, os seus artigos e reportaxes aparecen regularmente en distintos medios de comunicación. En 1995 publicou a súa primeira obra literaria, a novela curta en galego 'Waelrad', e dous anos despois 'Mambrúes á guerra', unha miscelánea de textos e fotografías.

No ano 2000 recibiu o premio Nostromo pola súa novela 'Días de Auga' e en 2006 apareceu 'De mar e de morte'. No ano 2010 foi Premio Provincia de Guadalaxara de Narrativa coa novela 'O Esplendor' e en 2013 publicou 'As noites con Claudia'.