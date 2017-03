"Activistas de base" de En Marea piden que Villares sexa o líder e reclaman a elección "inmediata" da coordinadora

Un grupo de "activistas de base" denominados como Marea Aberta celebrou o pasado sábado en Santiago unha asemblea na que demandaron a "elección inmediata" da coordinadora de En Marea e que sexa Luís Villares quen asuma o "liderado referencial" do partido instrumental.

Asemblea de Marea Aberta | Fonte: Europa Press

A través dun comunicado emitido este domingo, Marea Aberta informou dos acordos alcanzados no encontro celebrado este fin de semana, no que participou o propio portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares.

Marea Aberta autodefínese como "un encontro cidadán, de activistas de base das mareas, pola radicalidade democrática e a construción dunha marea sustentada nos acordos políticos de En Marea e os principios da ética, participación, transparencia, cooperación, altruísmo e respecto polas persoas".

Así, reclamou a "elección inmediata" da coordinadora de En Marea, que segue sen ser definida máis dun mes despois de que se constituíse o Consello das Mareas, órgano máximo de dirección do partido instrumental.

Precisamente, estes activistas esixen que "todos os acordos" alcanzados no Consello das Mareas sexan publicados, así como as actas das súas reunións. "Sen información non existe verdadeira democracia e sen transparencia non é posible o empoderamento cidadán", apuntan nos seus acordos.

VILLARES: "LIDERADO REFERENCIAL"

Ademais, pediu á dirección de En Marea "a designación dun representante individual" para "asentar unha referencialidade persoal inequívoca" fronte a "referencialidades de parte que profundan na idea de construción de cotas".

Por tanto, consideran que debe ser Luís Villares quen asuma ese liderado "referencial" pola súa condición de "persoa allea ás dinámicas de parte e unicamente centrado no proxecto común de todas".

PROXECTO "NACIONAL"

Na súa declaración, Marea Aberta aposta pola "construción dun proxecto plural" en base ao "recoñecemento da pluralidade como unha riqueza e non como unha anomalía".

Así as cousas, aseguran que En Marea debe converterse "nun proxecto nacional" articulado como "a construción democrática dun pobo desde a súa aceptación cívica colectiva" e non a "mera suma" dun "suposto polo nacionalista e outro federalista".

Por último, estes "activistas" márcanse como obxectivos crear un "espazo de reflexión conxunta" para "definir unha estratexia política", onde as mareas locais sexan a base e que converta a En Marea nun "partido-movemento de carácter nacional e adscrición individual".