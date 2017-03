Ponteceso (A Coruña) lembra a Eduardo Pondal no centenario da súa morte

A Fundación Eduardo Pondal celebrou este domingo en Ponteceso (A Coruña) a conmemoración do centenario da morte do escritor. A este acto acudiu o conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, que destacou "a orixinalidade e o carácter fundacional da obra do poeta" e afirmou que "é e seguirá sendo un referente".

Fotos Dá Nota: Román Rodríguez Destaca Non Centenario Do Pasamento De Pondal Ou | Fonte: Europa Press

Segundo explicou a Xunta este domingo nun comunicado, a Consellería, en colaboración coa Fundación Eduardo Pondal, Rosalía de Castro e Curros Enríquez, está a traballar nun itinerario do 'Rexurdimento' que conecte ao tres figuras do movemento.

"Forman parte do noso imaxinario colectivo como pobo", declarou o titular de Cultura na súa intervención. Neste acto, tres actores interpretaron diversos versos do escritor --entre eles o himno galego--, así como de Rosalía e Curros Enríquez.

Á homenaxe tamén acudiron, entre outros, o presidente da Real Academia Galega, Xesús Alonso Montero, a conselleira de Infraestruturas e Vivenda, Ethel Vázquez; o representante da Deputación da Coruña, Jesús Soto; e o alcalde de Ponteceso, Lois García.