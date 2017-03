Uns 300 veciños de Friol e Guitiriz volven clamar contra o traslado do seu cura e non colaborarán co clero

Unhas 300 persoas de Friol e Guitiriz (Lugo) volvéronse a manifestar este domingo pola mañá contra o traslado do seu párroco. Trátase da segunda manifestación consecutiva, despois de que este sábado fixéseno diante do Bispado de Lugo --a manifestación deste domingo é xa a oitava--.

Veciños de Friol e Guitiriz maniféstanse contra o traslado do seu párroco | Fonte: Europa Press

Nun comunicado remitido polos propios veciños, estes denunciaron que en Lugo se volveron a atopar coas portas pechadas do Bispado, cando, aseguraron, estaban avisados con antelación e mediante comunicación escrita.

Os veciños, tal e como estes transmitiron, seguen "cada vez máis unidos e con máis ganas de manifestarse" en contra do traslado do seu párroco, quen foi trasladado a Ribas de Sil e Quiroga.

É por iso, subliñaron, que continuarán as protestas. De feito, anunciaron que xa teñen programada unha nova manifestación en Guitiriz o vindeiro domingo 19 de marzo ás 11,00 horas, coincidindo co día de San José e o día do pai.

Seguirán pedindo unha nova reunión e non pararán, aseguraron, ata ser recibidos de novo para dialogar "distendidamente e con calma".

E é que os veciños, relataron, din non estar "mellor atendidos pastoralmente", ademais de "non estar de acordo coas novas prácticas do novo sacerdote".

Así mesmo, fixeron fincapé en que non volverán ir ás igrexas ata que o Bispado recíbaos, á vez que anunciaron que, mentres a situación non cambie, tampouco colaborarán co clero: "nin con achegas económicas nin axudando na limpeza dos templos".