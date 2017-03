Detido en Pontevedra por conducir o seu coche cun inmovilizador que bloquea o volante tras dar positivo en alcol

O destacamento de Tráfico da Garda Civil de Pontevedra detivo a un home de 57 anos por conducir o seu coche cun inmovilizador que bloquea o volante co freo despois de dar positivo nun control de alcoholemia, razón pola cal se lle colocou ao seu vehículo devandito inmovilizador.

Ás 4,25 horas deste domingo, membros do destacamento de Tráfico da Garda Civil de Pontevedra pararon a N-550 (Coruña-Tui), concretamente no lugar de Alba e en termo municipal de Pontevedra, ao condutor dun turismo Peugeot 306.

O home arroxou unha taxa de alcol de 0,88 e 0,86 en senllas medicións. Por iso, o equipo de atestados desta unidade instruíulle dilixencias. Así mesmo, colocáronlle ao vehículo un inmovilizador que bloquea o volante co freo.

Tras marcharse do lugar, o equipo regresou minutos máis tarde debido a outro labor, momento no que viron que o referido condutor circulaba co seu turismo dirección Pontevedra.

Ao paralo, comprobaron que conducía co inmovilizador colocado, polo que apenas podía mover o volante e frear. Requirido para que saíse do coche, pois trataba de continuar a súa marcha, o home resistiuse aos axentes, a quen tratou de agredir. Por iso, o home foi detido.

Trátase dun home residente en Redondela (Pontevedra), ata onde quería chegar dese modo. O home, que responde á identidade de J.F.C. e de 57 anos, ten diversos antecedentes policiais.

O condutor xa foi posto en liberdade este domingo ás 12,00 horas e deberá personarse este martes 14 no xulgado.