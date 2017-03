Concentración este luns ante os xulgados de Santiago polo xuízo contra 12 persoas por okupar en 2011 a Sala Yago

Este luns 13 de marzo terá lugar fronte aos xulgados de Santiago unha concentración con motivo do xuízo contra 12 persoas por okupar en 2011 a Sala Yago, un antigo teatro e cinema compostelán que permanece pechado.

Así, baixo a lema 'Eu tamén estiven na Salga Iago', producirase unha concentración ás 9,00 horas deste luns fronte aos xulgados de Fontiñas. Nela, os participantes defenderán os espazos autogestionados e solidarizaranse cos acusados.

O xuízo contra estas 12 persoas quedou suspendido o pasado mes de outubro debido á renuncia dunha das avogadas que representaba a varios dos acusados, debido ao seu desacordo coa liña de defensa que pretendían seguir. O xuízo quedou fixado para este luns 13 de marzo ás 9,30 horas.

Os 12 acusados enfróntanse á petición de 18 meses de prisión por un delito de usurpación de inmobles, é dicir, pola okupación do inmoble. Ademais, para dous deles, M.P.F e I.B.O., pídense a outro tres anos de prisión por suposta tenencia ilícita de explosivos cando foron desaloxados do emblemático edificio da Rúa do Vilar, co que estarían pendentes dunha pena de ata catro anos e medio.

Unha dos procesados, para o que se pide unha pena de 18 meses de cárcere, é Adrián Mosquera Pazos, alias 'Senlheiro', que está condenado desde 2014 a sete anos de prisión por gardar explosivos supostamente de Resistencia Galega, aínda que foi absolto de pertencer a este grupo declarado "terrorista" pola Audiencia Nacional en 2013.