Ferida unha persoa que quedou atrapada no seu vehículo tras un accidente na Pastoriza (Lugo)

Os bombeiros tiveron que liberar a última hora deste domingo a unha persoa que quedara atrapada dentro do seu vehículo tras sufrir un accidente de tráfico na Pastoriza (Lugo).

Segundo a información do CAE-112 Galicia, o suceso ocorreu sobre as 21,50 horas na estrada LUP-4401, á altura da parroquia de Vián, onde o vehículo se saíu da vía.

Ata a zona desprazouse unha ambulancia do 061 para prestar asistencia ao ferido, pero ao chegar constatou que estaba atrapado no interior do turismo. Por iso, foron mobilizados, ademais da Garda Civil, os Bombeiros de Vilalba, que liberaron á vítima. Posteriormente, foi trasladada ao hospital.