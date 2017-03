Os usuarios de autobús urbano crecen un 5,4% en Galicia en xaneiro

O número de usuarios de autobús urbano situouse en xaneiro deste ano en 4,98 millóns de viaxeiros en Galicia, o que supón un incremento do 5,4% en relación ao mesmo mes de 2016, de acordo cos datos difundidos este luns polo Instituto nacional de Estatística (INE).

Deste xeito, Galicia é a cuarta comunidade na que máis creceu este índice, só por detrás de Aragón (6,8%), Cataluña (6,5%) e Comunidad Valenciana (5,9%).

O número de viaxeiros en transporte por autobús aumentou en todas as comunidades autónomas españolas no primeiro mes do ano, excepto en Asturias, onde diminuíu un 1,6%.

AVIÓN E AVE

A nivel nacional, o número de viaxeiros que optou por viaxar en avión para desprazarse polo interior do país aumentou un 5,8% en xaneiro, mentres que os que elixiron os trens AVE creceron un 0,2% respecto ao mesmo mes de 2016.

En concreto, máis de 2,3 millóns de usuarios utilizaron o transporte aéreo no primeiro mes do ano, cifra similar aos que escolleron o tren de Longa Distancia, con 2,19 millóns, para os seus desprazamentos. Dentro deste segmento, os viaxeiros que utilizaron o AVE alcanzaron os 1,4 millóns de usuarios.

O transporte ferroviario foi utilizado por 45,3 millóns de viaxeiros, un 1,7% máis que en xaneiro de 2016, dos cales 40,8 millóns corresponden a usuarios de proximidade (+1,8%), 2,3 millóns a Media Distancia (+2,4%) e 2,19 millóns a Longa Distancia (+3,1%).

En conxunto, o transporte interurbano aumentou un 1,7% en xaneiro, con 100,1 millóns de viaxeiros, cunha subida do 1,5% do transporte por autobús, que se explica pola subida do 1,9% na media distancia e do 1,5% en longa distancia.

Así mesmo, o transporte especial e discrecional subiu un 3,9% en xaneiro, con máis de 37,9 millóns de usuarios. O número de pasaxeiros en transporte especial ascendeu un 3,8%, ata 28,6 millóns, sendo o escolar o que máis aumentou (+5,4%), mentres que o laboral caeu un 1%. O discrecional elevouse un 4,3%, ata 9,4 millóns de viaxeiros.

En total, o número de viaxeiros que utilizaron o transporte público en xaneiro foi de 376,6 millóns, cifra superior (+4,1%) á rexistrada no mesmo mes de 2016.

UN 5,1% MÁIS EN TRANSPORTE URBANO

O transporte urbano incrementouse un 5,1%, ata 238,4 millóns de viaxeiros. Dentro do transporte urbano, os viaxeiros de metro rexistraron un aumento do 6,5% no primeiro mes do ano e o transporte por autobús creceu un 4,2%, onde o maior incremento preséntao Valencia (+8,2%) e a única baixada en Sevilla (-0,2%).

De feito, o número de viaxeiros en transporte por autobús aumentou en todas as comunidades autónomas, excepto en Asturias (-1,6%). As maiores subidas déronse en Aragón (+6,8%), seguido de Cataluña (+6,5%) e Comunidad Valenciana (+5,9%)

No caso do metro, os maiores incrementos no número de viaxeiros corresponderon a Madrid (+8,5%), seguida de Málaga (+7,2%) e, a continuación Valencia (6,7%), segundo o organismo estatístico.