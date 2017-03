Galicia acada a súa maior redución histórica da taxa de mortalidade cardiovascular

Galicia conseguiu baixar catro chanzos na clasificación das comunidades autónomas con maior taxa de mortalidade cardiovascular, grazas a que, cun 30,05%, acadou a súa maior redución histórica desta taxa, ata agora sempre por enriba do 32%, segundo os últimos datos, que vén de facer públicos a Sociedad Española de Cardiología - Fundación Española del Corazón, referidos ao ano 2015.

Os galegos sofren máis riscos cardiovasculares que a media en España.

Malia que os datos son positivos, "aínda hai moita marxe de mellora", sinalan os expertos, xa que Galicia continúa estando por enriba da media estatal en mortalidade debida a causa cardíaca (29,39%).

A nivel estatal, aínda que en 2015 houbo un aumento no número de falecementos por todas as causas, analizando a taxa de mortalidade (porcentaxe de defuncións por unha causa en concreto respecto ao total de falecementos), as enfermidades cardiovasculares manteñen a súa tendencia a baixa dos últimos anos. Mentres que en 2005 o 32,76% das mortes eran producidas por unha enfermidade cardiovascular, en 2015 é o 29,39%. Con todo, seguen sendo a primeira causa de morte, por diante do cancro e das enfermidades respiratorias.

Por sexos, 10.000 mulleres morreron máis ao ano por algunha enfermidade relacionada co corazón en todo o Estado. A máis mortal entre elas é o accidente cerebrovascular (16.357), que causa ata 4.000 falecementos máis que entre os homes. Aínda que en homes o accidente cerebrovascular (12.077) tamén é a que máis mortalidade causa, tras o cancro de bronquios e pulmón (7.239), o infarto (9.423) provoca ata 3.000 mortes máis que entre as mulleres.

Por comunidades autónomas, as que teñen a taxa de mortalidade máis alta son Andalucía (32,67%), Asturias (32,38%) e Aragón (31,61); mentres que Madrid (25,86%) Navarra (26,37%) e País Vasco (26,92%) son as que menos.

Total de mortes en en Galicia por enfermidade cardiovascular.

Mellóranse os resultados en ictus e infarto, pero mantense a preocupación sobre a insuficiencia cardíaca.

Aínda que por tipo de enfermidades, as isquémicas (infarto, anxina de peito...) e as cerebrovasculares foron as máis mortais en 2015, no últimos dez anos logrouse unha importante redución nos falecementos por estas causas.

Así, en 2015 faleceu un 32% menos de persoas por infarto e un 18% por accidente cerebrovascular en relación á última década. "Isto non quere dicir que haxa menos persoas enfermas, senón que desde 2005 houbo moitas melloras no tratamento e organización da atención hospitalaria destas enfermidades, como o Código Infarto ou a xeneralización da angioplastia primaria como primeira opción terapéutica", apuntan os expertos.

Pero non todo son boas novas. A insuficiencia cardíaca ou incapacidade do corazón para dotar ao organismo do sangue que necesita para funcionar, segue provocando practicamente os mesmos falecementos que en 2005 e ademais é a primeira causa de ingreso hospitalario. "Tal e como xa revelou a Sociedade Española de Cardiología a través do informe RECALCAR, existe ademais unha importante inequidade no tratamento desta enfermidade entre comunidades autónomas. A variabilidade de mortalidade intrahospitalaria desta enfermidade entre comunidades chega a ser do 80%", lembran dende a Fundación Española del Corazón.

PREVENCIÓN

Este martes, 14 de marzo, conmemórase o Día Europeo da Prevención do Risco Cardiovascular e a Fundación Española del Corazónquere centrar a súa atención na necesidade de mellorar o manexo da hipertensión arterial, unha patoloxía que sofre o 42,6% da poboación española, aínda que o 37,4% está sen diagnosticar, segundo o estudo Di@bet.es publicado en Revista Española de Cardiología (REC).

Para diminuír a incidencia da enfermidade cardiovascular, resulta imprescindible controlar os seus factores de risco (diabetes, hipertensión, sedentarismo, tabaquismo, sobrepeso, obesidade e abuso do alcol, entre outros), pois ter máis dun factor de risco multiplica exponencialmente estas probabilidades.

"Tan só seguindo unha dieta equilibrada e variada (baseada en froitas, verduras, peixe, legumes, pouca carne vermella...), practicando exercicio de maneira regular (polo menos 30 minutos cinco días á semana) e abandonando o hábito tabáquico, poderían reducirse espectacularmente as estatísticas de enfermidade cardiovascular. Se xa se padece a enfermidade, ademais de adoptar estes bos hábitos de vida, tamén hai seguir estritamente o tratamento prescrito polo especialista?, conclúe o doutor Carlos Macaya, presidente da Fundación Española del Corazón.