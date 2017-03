Santiago acolle este luns a presentación do Congreso Internacional de Enfermaría que se celebrará en España

Este luns terá lugar en Santiago de Compostela a presentación do Congreso Internacional de Enfermaría, que se celebrará do 27 de maio ao 1 de xuño en Barcelona.

O acto terá lugar na Consellería de Sanidade, coa presenza do titular desta carteira, Jesús Vázquez Almuiña, o presidente do Consello Xeral de Enfermaría, Máximo González, e o presidente do Colexio de Enfermaría da Coruña, Sergio Quintairos.

Este congreso, que terá lugar en maio en Barcelona, reunirá "a máis de 15.000 enfermeiras e enfermeiros" chegados de todo o mundo, o que o converte en "un dos maiores eventos científico-sanitarios do planeta".

O Congreso Internacional de Enfermaría, que se celebra cada catro anos, está considerado como un evento crave para a comunidade sanitaria debido á "asistencia masiva de profesionais, a calidade científica dos seus relatores e os traballos que alí son presentados".