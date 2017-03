O presidente da Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Antón Arias, descartou que entre os seus plans estea a dimisión, xa que, argumentou, sente "lexitimado e apoiado polo conxunto" dos socios da entidade.

O presidente da CEG, Antón Arias, na Radio Galega | Fonte: Europa Press

Nunha entrevista concedida á Radio Galega, Arias criticou que a organización estea "bloqueada" por "aqueles que votaron en contra" da súa candidatura.

En particular, asegurou que o presidente da patronal pontevedresa, Jorge Cebreiros, ten "un comportamento antidemocrático", xa que "non respecta o que decidiu a maioría".

"Este non é un problema de persoas, se non de proxecto e de visión", dixo Antón Arias, para quen esta actitude responde a un temor ao cambio de modelo e a que "as cotas de poder que tiñan algúns as perdan".

No entanto, Arias indicou que, de momento, a entidade ten a viabilidade económica "encamiñada", tras o que descartou dimitir. "Non vou dimitir, síntome lexitimado e apoiado polo conxunto da organización", subliñou.