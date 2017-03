A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, urxiu este luns "unha posición galega" no marco do debate activado no Congreso para cambiar o modelo educativo ante o desacordo coa LOMCE, unha lei "derrotada electoral e socialmente". Ao tempo, reclamou competencias "exclusivas" en educación para a comunidade e unha lei autonómica que "blinde" o ensino público.

Ana Pontón, portavoz parlamentaria do BNG | Fonte: Europa Press

"Urxe ter unha posición galega, unha posición de país, que defendamos o dereito ao ensino universal, a proporcionar a mellor educación ás novas xeracións, blindar a educación pública e un ensino adaptado á realidade galega", defendeu Pontón, nunha rolda de prensa na que atribuíu ao PP "recortes por 1.900 millóns de euros desde 2009" nesta área.

Tras destacar que a "regresiva" LOMCE xa debería ser "derrogada" porque é unha lei "morta" e repasar o "éxito" das protestas contra a mesma, a última delas celebrada a pasada semana, a líder nacionalista reivindicou a necesidade de "unha posición de país" no marco da negociación estatal, pero tamén colocou sobre a mesa outras "propostas concretas".

Así, advertiu que é preciso dedicar "o 7 por cento do PIB" á educación pública para paliar "o buraco de 1.900 millóns que o PP deixa no ensino público", uns "recortes" que promoven unha educación "máis clasista". Para iso, subliñou que resulta básico ter "máis competencias" en educación, e esgrimiu que contribuiría a facilitar o cumprimento deste obxectivo "un concerto económico".

Ao seu xuízo, "un concerto económico" axudaría a Galicia "blindar unha educación pública de calidade" e a non permanecer como "observadora do que decida en Madrid Cristóbal Montoro", por exemplo, no que respecta á taxa de reposición do persoal educativo. "É clave que haxa unha postura reivindicativa de Galicia no debate do modelo educativo", insistiu.

"COMPETENCIAS EXCLUSIVAS"

Na mesma liña, Pontón tamén reivindicou "competencias exclusivas" en educación. Reiterou que "a taxa de reposición non se pode decidir en Madrid, senón en Galicia", á vez que tachou de "inaudito" que habendo "necesidade de máis profesorado" na comunidade, o Goberno central "paralice" a oposición e a Xunta "non faga nada".

A dirixente nacionalista reivindicou tamén a competencia en materia de bolsas, "non só para adaptar criterios", senón para, "como mínimo, duplicar os fondos" reservados para as mesmas.

LEI GALEGA

Pontón tamén pediu pór en marcha unha lei galega de educación, para "blindar o dereito á educación de calidade", aumentar as prazas públicas "en todos os centros", eliminar os concertos e "prohibir" a segregación por sexo nos colexios, ademais de garantir o galego como lingua vehicular no ensino.

Neste sentido, instou á Xunta a convocar unha mesa de diálogo cos axentes implicados e da que salga "non só unha análise" da situación da educación, senón "un marco legal" que dea "estabilidade" ao sistema educativo, que o dote de "máis recursos" e que "blinde" o ensino público.