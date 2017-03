Oito usuarias do Hogar de Sor Lucía participan no programa 'falar conARTE' de Fundación María José Jove

Oito usuarias do Hogar de Sor Lucía serán as protagonistas do VII edición de edición 'falar conARTE', programa a través do cal a Fundación María José Jove busca "potenciar a creatividade, estimular os sentidos e a inclusión de persoas con diversidade funcional ou en risco de exclusión a través da arte".

Nun comunicado, a súa presidenta, Felipa Jove, explica que esta proposta expositiva é a "ferramenta" que utiliza a Fundación para abordar a exclusión social, unha cuestión que considera unha "responsabilidade colectiva". Nesta edición de 'falar conARTE', abordarase "o surrealismo como linguaxe e ferramenta de inclusión social."

Para iso, a Fundación seleccionou a obra de tres artistas galegos da súa Colección de Arte vinculados a este movemento: Urbano Lugrís, Maruja Mallo e Eugenio Granell, "os cales mergullarán ás participantes na auga e no mar".

EXPOSICIÓN

Ademais, precisa que, durante varias semanas e mediante o emprego de diversas técnicas, este oito usuarias do Hogar de Sor Lucia "terán a auga como elemento de referencia para explorar no espazo e contextos persoais, do pasado ou do presente".

"Usarase ademais a técnica do 'collage' e 'assemblage' con diferentes texturas, tentando xerar habilidades expresivas a través de materiais cotiáns", apostila. O programa terminará cunha exposición dos traballos realizados.