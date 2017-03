O histórico narco Laureano Oubiña agradece ao cura poder saír da prisión

O narcotraficante galego Laureano Oubiña saíu este luns pola mañá do cárcere madrileño de Navalcarnero tras concederlle a Audiencia Nacional o terceiro grao coa obrigatoriedade de participar nunha actividade terapéutica a favor de persoas en risco de exclusión social, entre eles toxicómanos, informaron a Europa Press fontes xurídicas.



"Grazas ao xuíz e ao gran avogado que teño, e grazas ao cura", dixo en declaracións a Telecinco, recollidas por Europa Press. "Iso é un Estado dentro doutro Estado e un gran negocio para quen o dirixe", comentou sobre a prisión. "Dentro estase podrecendo moita xente porque non ten un avogado", engadiu.



Oubiña pediu que se analice que se fai co diñeiro que circula dentro das prisións españolas. "Prefiro ser director dun cárcere que director dun hotel de seis estrelas na Castellana", apuntou antes de indicar que o seu desexo agora é pasar máis tempo coa súa familia.



Liberdade condicional



Oubiña gozará da liberdade condicional nun centro de reinserción social xestionado polo capelán da prisión de Navalcarnero, por iso é polo que este luns viaxaron ambos no mesmo coche cando o 'narco' abandonaba o cárcere tras acumular un total de 22 anos de condena por diferentes causas.



Oubiña, de 71 anos, agradeceu ao xuíz e ao seu "gran avogado" por permitirlle gozar desde hoxe dun réxime de semilibertad coa obrigación de pasar a noite no centro de reinserción por unha condena que se remonta a 2004 por branqueo de diñeiro procedente do narcotráfico.



Traballará nun centro de reinserción social



O xuíz de Vixilancia Penal da Audiencia Nacional, José Luís Castro, concedeu o pasado 24 de febreiro o terceiro grao a Laureano Oubiña, que cumpría unha pena de catro anos e seis meses por branqueo de diñeiro procedente do tráfico de drogas. A decisión contou co informe favorable da Fiscalía Antidroga e o rexeitamento da Xunta de Tratamento.



O xuíz xustificou a decisión en que a causa se remonta a 2004 e Oubiña, con 71 anos, xa cumpriu máis de tres cuartas partes desta condena ditada en 2012 pola Sección Cuarta do Penal da Audiencia Nacional.



Tamén valorou a gravidade delituosa e que non había risco de fuga, xa que diariamente comprobarase o seu traballo no centro de reinserción social, onde axudará a persoas marxinadas e ocuparase, entre outras cuestións, da xardinaría.



Laureano Oubiña a súa saída da prisión | Fonte: Telecinco