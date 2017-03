O alcalde de Vigo e presidente da Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP), o socialista Abel Caballero, celebrou este luns o "preanuncio" de Susana Díaz, de que o próximo 26 de marzo confirmará a súa candidatura ás primarias do PSOE, e eloxiou a "capacidade de gañar eleccións" e de "conectar" cos cidadáns da presidenta andaluza.

Abel Caballero | Fonte: Europa Press

En declaracións aos medios, o rexedor olívico subliñou que ese "preanuncio" é "unha moi boa noticia para España e para o PSOE", e cualificou a Susana Díaz como "unha gran líder, unha gran dirixente, con enorme capacidade de conectar con amplas capas sociais, de constituír maiorías en defensa dos traballadores, dos parados, das clases medias...".

"Eu xa o dixen, calquera que se presente a primarias benvido sexa, pero creo que o liderado é de Susana, é o mellor que temos no PSOE, confío moito na súa candidatura", apostilou, e expresou a súa convicción de que a líder dos socialistas andaluces "vai ter un apoio moi importante no PSOE e nos cidadáns".

Caballero incidiu en que o paso dado por Díaz responde á súa "preocupación por España". Así, proclamou que "a preocupación de verdade de Susana é mellorar a situación de España e dos sectores que máis o necesitan", e defendeu que a presidenta andaluza ten "capacidade de gañar eleccións", de constituír un "goberno gañador" e así "cambiar e mellorar o país para o ben de millóns de persoas".

ELECCIÓNS PERDIDAS CON SÁNCHEZ COMO LÍDER

Segundo o alcalde de Vigo, "o malo non é que Rajoy gobernase francamente mal durante catro anos", senón que "con Pedro Sánchez de candidato, Rajoy volveu gañar dúas veces máis". "Este é o problema, que xa perdemos dúas eleccións, unha con 90 e outra con 85 deputados, con Pedro Sánchez á cabeza; e perdemos eleccións en Galicia, con Pedro Sánchez á cabeza; e perdemos eleccións en Euskadi con Pedro Sánchez á cabeza", aseverou.

Abel Caballero precisou que non lle nega "en absoluto" a Sánchez o seu dereito a concorrer en primarias para tentar liderar o PSOE, e mesmo reiterou que o partido debería "ofrecerlle un status" como ex secretario xeral, "calquera que sexa o resultado das primarias".

"Pero o que non pode volver pasar é que Rajoy volva gañar as eleccións como gañou as últimas dúas, deixando ao PSOE en 90 e 85 deputados", matizou, á vez que insistiu: "Eu quero un PSOE con 176 deputados para gobernar e poder facer o cambio que España necesita", reiterou.

Finalmente, e tras eludir opinar sobre a proposta de Francina Armengol de que se unan as candidaturas de Sánchez e Patxi López, confirmou que estará o 26 de marzo no acto de Madrid no que Susana Díaz confirmará que aspira a ser secretaria xeral do PSOE.