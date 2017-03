Ferida unha persoa en Vigo ao desprenderse unha xanela á vía pública

Unha persoa resultou ferida na mañá deste venres na cidade de Vigo tras ser golpeada por unha xanela que caeu á vía pública.

Segundo informou o CAE 112-Galicia, o suceso ocorreu sobre as 11,40 horas á altura do número 42 da Avenida de Camelias, onde unha xanela caeu á rúa.

Ata a zona desprazáronse efectivos sanitarios do 061 que atenderon á vítima no mesmo lugar dos feitos, xa que non foi necesario trasladala.

Ademais, pasouse tamén aviso á Policía Local, a Protección Civil e aos Bombeiros da cidade.