AV.- Fiscalía e defensa dos acusados de okupar a Sala Yago chegan a un acordo

A Fiscalía e a defensa dos acusados de okupar a Sala Yago en 2011 chegaron a un acordo no xuízo que se celebra este luns no Xulgado do Penal número 1 de Santiago.

Xuízo Okupación Sala Yago, en Santiago de Compostela | Fonte: Europa Press

Tras máis dunha hora de negociación empezou o xuízo, ao comezo do cal a representante do Ministerio Público leu a súa modificación de petición de penas para os acusados.

A continuación, dous deles admitiron a tenza ilícita de explosivos, delito polo que a fiscal solicita ano e medio de cárcere.

Tanto eles dous como o resto dos acusados, salvo outros dous, admitiron tamén a okupación da sala, do 18 ao 25 de outubro daquel ano. Por ese motivo, a Fiscalía pide agora --tras rebaixar a súa demanda-- seis meses de multa a razón de 20 euros diarios.

(HABERÁ AMPLIACIÓN)