O portavoz do Grupo do Partido Popular no Senado, José Manuel Barreiro, reafirmou este luns o "compromiso" do presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, con Galicia e asegurou que nin o mandatario galego nin a madrileña Cristina Cifuentes teñen intención de dirixir o partido, xa que o liderado de Mariano Rajoy "non está en cuestión".

José Manuel Barreiro | Fonte: Europa Press

Así mesmo, dixo este luns que é unha "boa noticia" que a actual presidenta de Andalucía, Susana Díaz, clarificase "a súa posición" e vaia a presentar a súa candidatura á Secretaría Xeral do PSOE.

"Se nese proceso Susana Díaz pode achegar, pois eu creo que é bo que se clarifique", subliñou nunha entrevista en 'Los Desayunos de TVE', recollida por Europa Press.

Ademais, agregou que é "fundamental" que se resolva a situación do PSOE porque, segundo el, "é un partido clave para darlle solidez e estabilidade á arquitectura institucional de España".

Á pregunta de se ve a Díaz como senadora no hipotético caso que gañe as primarias do PSOE --para ter un escano desde o que facer oposición--, Barreiro limitouse a dicir que se iso chegase a suceder "será benvida" e que o PP estará "encantado", pero remarcou que ese asunto non é competencia do seu partido.

"NÓS NON NOS NEGAMOS A QUE SE INVESTIGUEN AS CONTAS DO PP"

Doutra banda, no referido a un dos puntos asinados con Ciudadanos no acordo de investidura, a creación dunha comisión para investigar as finanzas dos 'populares', Barreiro lembrou que a formulación do PP, que quere unha comisión sobre todos os partidos, non impide que se investiguen as contas da súa propia formación.

"Nós non nos negamos a que se investiguen as contas do PP; non vai en contra da comisión de investigación que se coñezan as contas doutros partidos e é un paso máis con respecto ao compromiso asumido con Ciudadanos", aseverou.

Nese sentido, recalcou que as finanzas do PP "son coñecidas, hai claridade total", mentres que "outros" terán que explicar "por que se opoñen a que se coñezan os seus números". E resaltou que ningún xuíz se pronunciou a través de ningunha sentenza sobre as contas do PP, mentres que "si o fixo, no pasado, sobre as contas doutros partidos".

"O LIDERADO DE RAJOY NON ESTÁ EN CUESTIÓN NO PARTIDO POPULAR"

Preguntado directamente pola presidenta da Comunidade de Madrid, Cristina Cifuentes, e o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, como posibles candidatos a suceder a Rajoy, Barreiro respondeu que Cifuentes "é unha gran presidenta" e "un referente no ámbito do partido", e que Feijóo "é a única persoa que por terceira vez consecutiva" non soamente revalida o goberno con maioría absoluta, senón que a incrementa.

Aínda así, sinalou que ningún dos dous teñen intencións de dirixir o PP a nivel nacional porque, ao seu xuízo, "teñen un compromiso claro" con Madrid e con Galicia, respectivamente. Así mesmo, deixou claro que o liderado de Rajoy "non está en cuestión": "Neste momento a figura de Mariano Rajoy está moito máis reforzada porque non só o está no ámbito nacional, senón no ámbito internacional".

Nese contexto, destacou que o PP vai saír "moito máis reforzado" dos congresos rexionais que se van a celebrar nos próximos meses. E apuntou que, no caso de Castilla-León, os dous candidatos a liderar o PP da comunidade, Antonio Silván como Alfonso Fernández Mañueco, "teñen experiencia" e van achegar "solidez suficiente".

Con todo, insistiu en que "o único partido que ten estabilidade interna" é o PP e, ao seu modo de ver, "sen estabilidade interna é imposible gobernar o país". "O único que pode achegar iso é o Partido Popular", sentenciou.