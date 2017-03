Unha motorista resulta ferida leve en Vigo nunha colisión cun turismo conducido por un home ebrio

Unha muller que conducía unha motocicleta resultou ferida de carácter leve na cidade de Vigo tras sufrir unha colisión cun turismo conducido por un home que superaba o límite de alcol permitido.

Segundo informou a Policía Local, os feitos ocorreron sobre as 16,00 horas do sábado no cruzamento entre a avenida de Martínez Garrido e a rúa Sagunto, onde se produciu unha colisión entre unha motocicleta e un turismo.

Como consecuencia, a motorista resulto ferida leve e o condutor do turismo someteuse á proba de alcoholemia. O home deu positivo penal de 0,80 mg/l, polo que se deu conta do sucedido á autoridade xudicial.