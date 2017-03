O portavoz parlamentario do PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, sostivo este luns con cifras que a precariedade laboral está "a avanzar" en Galicia, de modo que pedirá á Xunta un sistema de incentivos que prime a contratación indefinida e a tempo completo.

O portavoz parlamentario do PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga | Fonte: Europa Press

En rolda de prensa, o deputado socialista apuntou que o número de traballadores indefinidos representaba en 2008 o 11 por cento dos asalariados, unha porcentaxe que caeu ata o sete por cento no último ano completo, 2016.

Tamén os contratos a tempo completo víronse reducidos no mesmo marco temporal, e son as mulleres as máis afectadas pola parcialidade, segundo os datos ofrecidos por Leiceaga.

Neste escenario, avogou por "facer un esforzo por resolver esta situación", pois tería influencia --defendeu-- tanto nos mozos que comezan a incorporarse ao mercado laboral como en "o conxunto da economía", pois melloraría a produtividade e o consumo.

É por iso que os socialistas converterán o próximo pleno do Parlamento en "un monográfico" sobre a "deterioración" do mercado de traballo e sobre as medidas que pode pór en marcha a Xunta para "paliar" a situación.

MEDIDAS AUTONÓMICAS

En concreto, Leiceaga xulgou que o Goberno galego está a ser "ineficaz" no seu programa de incentivos á contratación, pois non pode quedar en bonificar o emprego de parados de longa duración e mulleres.

Así, xunto con reforzos á contratación indefinida e a tempo completo nas empresas, os socialistas tamén requirirán que se "reduza a precariedade" dentro da propia administración, minimizando os contratos temporais e a tempo parcial.

XORNADA DE IGUALDADE

En paralelo a estas peticións, que se debaterán no pleno que se celebrará os días 21 e 22, os socialistas convocan para o vindeiro venres unha xornada sobre igualdade no traballo.

O seu obxectivo é recoller propostas que actualicen a Lei de igualdade no traballo cando se cumpre unha década da súa aprobación, impulsada polo goberno liderado por Emilio Pérez Touriño.

Nunha das mesas redondas estarán as socialistas Pilar Cancela e María Debén, pois ambas estiveron no equipo que traballou nesa normativa, ademais da presidenta da Federación de Asociacións de Mulleres Rurais (Fademur), Rosa Arcos.

Na outra participarán a exsecretaria de Estado de Igualdade Laura Seara, Rosa Gómez Limia --unha das primeiras mulleres que accedeu a un escano en Galicia-- e Olga Patiño, presidenta do Observatorio de Igualdade da Coruña creado polo PSOE local.

TRABALLO PENDENTE

Ao fío desta xornada, Leiceaga sinalou o traballo pendente en materia de igualdade, como evidencian os "comportamentos machistas" e "declaracións pouco respectuosas" como as realizadas polo alcalde de Noia (A Coruña), Santiago Freire (PP), a pasada semana.

En concreto, o rexedor do seu vila natal utilizou o acto do Día da Muller para falar das "moitas dificultades fisiolóxicas que (as mulleres) teñen con respecto ao home" e para afirmar que "a muller é capaz de sangrar sen cortarse", "de dar a luz sen corrente" e "de tocar os narices sen achegarse".