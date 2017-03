O portavoz parlamentario do PPdeG, Pedro Puy, asegurou que o grupo maioritario analizará as comparecencias que incorpore a oposición nas súas propostas de plan de traballo para a comisión das caixas reactivada no Hórreo, pero considera, en todo caso, que coas xa sustanciadas e a "inxente" documentación acumulada hai "material suficiente" para realizar o ditame.

Pedro Puy | Fonte: Europa Press

"Veremos as propostas dos demais grupos e analizarémolo, pero hai suficiente material para realizar un ditame baseado en datos e en testemuños dados, ademais, baixo a obrigatoriedade de dicir a verdade e con apercibimento de incorrer en delito de non facelo así", esgrimiu Puy, nunha rolda de prensa celebrada este luns.

Tras a reunión de grupo, que preparou os asuntos a remitir á Xunta de Portavoces desta semana con vistas ao próximo pleno, Puy subliñou que os deputados populares tamén abordaron outras cuestións, como a situación da comisión das caixas, tendo en conta que esta semana pecha o prazo para que os grupos presenten as súas propostas de plan de traballo.

Por parte do PP, reafirmou a intención de propor, como xa avanzou na reunión deste órgano o pasado venres, que se incorpore "o traballo feito" no pasado mandato, con documentación e testemuños que abarcan "un período amplo desde antes da crise inmobiliaria e financeira", sumado aos informes e auditorías das distintas fases do proceso e a fusión.

Como xa anunciara, o PP quere que se incorporen novos documentos vinculados coas indemnnizaciones aos exdirectivos (como as sentenzas da Audiencia Nacional e do Tribunal Supremo), así como o informe do Tribunal de Contas sobre a venda das entidades nacionalizadas, que inclúe unha análise sobre Novagalicia Banco.

"Con esta documentación pódese ofrecer unha explicación plausible e realista sobre o ocorrido", reafirmouse Puy, quen, do mesmo xeito que a pasada semana, deu por bo o prazo de entre seis e nove meses exposto pola oposición para pechar os traballos da comisión. O dirixente popular xa avanzou que se traballa coa vista posta neste período de sesións, que culmina o 15 de xullo.

ESGRIME QUE HOUBO "MOITAS" COMPARECENCIAS

Puy resaltou que, aínda que "é posible" que os grupos expoñan outras comparecencias, no pasado mandato houbo "moitas" e será "difícil" que haxa dirixentes que volvan ao Pazo do Hórreo. E é que o BNG, por exemplo, xa esixiu unha reapertura "sen vetos nin censuras" que permita dar luz a asuntos como a indemnización de 18 millóns de euros concedida ao exdirector de Caixa Galicia José Luís Méndez.

Ademais, a portavoz nacional, Ana Pontón, pediu repetir algunhas comparecencias e outras novas. Entre elas, situou a do propio presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a exconselleira de Facenda Marta Fernández Currás, o exgobernador do Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordoñez, o excomisario europeo Joaquín Almunia, o expresidente de NCG José María Castellano e o ministro de Economía, Luis de Guindos, así como de exdirectivos.

"As comparecencias foron moitas e abarcaron a todo o mundo", replicou Puy, quen subliñou que viñeron os auditores, representantes sindicais das entidades, "todos" os que tiveron responsabilidades nas caixas (citou a quen foron presidentes de Caixa Galicia e Caixanova antes da fusión, Mauro Varela e Julio Fernández Gayoso; así como aos exdirectores xerais José Luis Pego e José Luis Méndez), a Castellano, a dirixentes políticos como Feijóo, e portavoces de plataformas de afectados por preferentes.

Segundo Puy, toda a información proporcionada por estes intervenientes máis a "inxente" documentación acumulada suma para facer un ditame. "Un pode estar a dar voltas a un tema toda a vida sen chegar a unha conclusión", reflexionou.

INDEMNIZACIÓN E COMPARECENCIA DE MÉNDEZ

Sobre a indemnización e comparecencia de Méndez, Puy esgrimiu que o ditame terá que reflectir a cuestión das compensacións desde as perspectivas da legalidade (Gayoso e outros directivos foron condenados a penas de cárcere) e desde a "conveniencia" de percibir determinadas cantidades.

Desde a segunda perspectiva, subliñou que hai "un amplo consenso social en que esas cifras eran absolutamente inapropiadas e indecentes, tendo en conta non só a contía, senón cal era a situación do sistema financeiro".

Sobre esta cuestión, augurou que "haberá un amplo acordo", pero incidiu no matiz de que houbo indemnizacións, como a que recibiu Méndez, que foron "autorizadas polo Banco de España", mentres que "outras nin sequera respectaron a normativa, que é o que a Audiencia Nacional e o Tribunal Supremo acaban de dicir".

TRABALLO ELECTORAL

En canto á chamada de Feijóo aos seus este fin de semana, para traballar coa vista posta nas eleccións municipais de 2019, Puy subliñou que hai varios deputados do grupo que compaxinan o seu labor na Cámara autonómica e no ámbito local.

En todo caso, subliñou que o labor do grupo centrarase, con independencia de que haxa deputados que deban traballar paralelamente no ámbito electoral, no impulso á acción de Goberno para o desenvolvemento do programa co que Feijóo gañou as eleccións o 25 de setembro.